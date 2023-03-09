Не спишь - не худеешь: сколько часов сна нужно для потери веса

Не секрет, что для потери веса нужно создать дефицит калорий, следить за водным балансом и добавить физические нагрузки. Кроме того, не стоит забывать о сне, ведь он играет далеко не последнюю роль в процессе похудения.

Сколько нужно спать, чтобы эффективно худеть, рассказал фитнес-тренер Виктор Мандзяк на своей странице в Facebook .

При чем сон при похудении

При похудении человек может терять лишние килограммы двумя способами: сжигая жир и сжигая мышцы. По словам эксперта, мышцы придают телу рельефность и эстетичность, поэтому их нужно сохранять, а жир - сжигать.

В 2018 году учёные решили исследовать связь между сном и потерей лишних килограммов. Для этого они отобрали 36 человек с избыточным весом и разделили на 2 группы. Для всех создали дефицит калорий, однако разница между группами заключалась в количестве часов сна в сутки.

Одна из них спала на полтора часа меньше, чем привыкла, в течение 5 дней в неделю. В другие два дня они могли "догнать" то, что не доспали. Таким образом, эта группа имела дефицит суточной нормы сна. Другая группа спала полноценных 7-8 часов.

Какими были результаты эксперимента

С помощью специальных приборов ученые измеряли, что сжигается у участников эксперимента во время похудения - углеводы или мышцы. В результате обнаружили, что у спавших меньшее количество часов "сгорало" меньше жира, а вместо этого больше мышц.

Важно отметить, что без физических нагрузок обе группы теряли мышечную массу. Однако первая потеряла ее на 39%, тогда как вторая - всего на 17%.

Недосыпание при похудении негативно сказывается на мышцах, а также делает человека более голодным, чем когда он находится в обычном бодром состоянии. Таким образом, организм хочет восполнить пробелы в энергии путем дополнительных калорий.

Сколько часов сна нужно на похудении

Для эффективного и здорового похудения нужно создать дефицит калорий до 25%, потреблять белок на уровне 1,5 грамма на килограмм массы тела, выполнять силовые упражнения и высыпаться.

В среднем человек должен спать треть суток, то есть 7-8 часов. И если вы пренебрегаете этим в будни и надеетесь "догнать" на выходных, то так человеческий организм не работает.