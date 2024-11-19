Общение с умершими с помощью ИИ: новая реальность или вредная выдумка?

Недавно несколько человек попытались с помощью ИИ пообщаться с умершими родственниками. Искусственный интеллект воспроизвел голоса умерших людей, сгенерированные из реальных аудио. Это вызвало широкое обсуждение, как в общественной, так и профессиональной сфере, потому что такое воспроизведение не только имитировало голоса уже умерших людей, но и вызвало острые эмоциональные реакции.

Следует ли использовать ИИ для общения с умершими родственниками и как это может навредить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Conversation.

Цифровое воскрешение

Явление, которое с помощью ИИ дает возможность пообщаться с умершими родственниками, уже окрестили "цифровое воскрешение". Оно подразумевает использование технологий искусственного интеллекта для воспроизведения определенных аспектов умерших людей, таких как их голос или внешний вид. Это может дать временное облегчение боли, но и открывает глубокие беседы на нравственном, философском и правовом фронтах.

По словам ученых, воспроизведение вида или голоса близкого умершего человека мы можем поверить, что каким-то образом продолжаем его существование, или создаем его тень, лишенную содержания.

Сущность человека, несомненно, - это больше, чем набор запрограммированных реакций или изображения на экране, и кажется маловероятным, что цифровая симуляция сможет отразить глубину и уникальность жизненного опыта, эмоций и мыслей человека.

Важную роль здесь играет память. Цифровое воскресение можно рассматривать как попытку сохранить память, сохранить присутствие тех, кого мы лишились.

Создание новых воспоминаний

Но человеческая память не статическая - она выбирает, изменяет, смещаю и адаптирует, и, воспроизводя человека цифровым способом, мы рискуем изменить наши собственные аутентичные воспоминания о нем.

Фактически, по словам ученых, мы рискуем получить ложные воспоминания. Которые будут связаны с умершим человеком, но на самом деле - они будут вымышленными.

Идентичность человека - это сложная сеть переживаний и отношений. Когда мы пытаемся кого-нибудь воспроизвести, мы будем пытаться зафиксировать эту личность. Однако мы создадим скорее идеализированную версию, которая будет отвечать нашим собственным ожиданиям и желаниям.

Смерть есть естественная часть жизни, и траур необходим, чтобы примириться с этой потерей. А пытаясь поддерживать связь с умершим благодаря технологиям, мы вмешиваемся в этот жизненно важный процесс. Это может помешать нам двигаться вперед и обрести покой в принятии потери.

В конце концов, цифровое воскресение вызывает и другие вопросы уже в правовой плоскости - кто имеет право решать, нужно ли цифрово воспроизводить умершего человека? Кто даст на это разрешение? Как получить согласие человека, который уже не может выражать свои желания?

Горе - как способ получения прибыли

Технологии - это всегда бизнес, и перспектива получения компаний прибыли, вмешиваясь во что-то глубоко человеческое и болезненное, как потеря близкого человека, вызывает дополнительные философские, этические и моральные вопросы.

С этической точки зрения такой бизнес нарушает фундаментальные принципы уважения и достоинства, которыми должны руководствоваться наши человеческие взаимодействия. Скорбь - это интимный и священный процесс, путь к принятию и внутреннему покою после значительной потери.

Поэтому коммерческое вмешательство в этот процесс можно рассматривать как форму эмоциональной эксплуатации, использующей людей в один из самых уязвимых моментов их жизни. Подобный бизнес может исказить процесс горя.

Более того, ученые считают, что в основе цифрового воскресения лежит глубокий и тревожный парадокс. В своей попытке приблизить нас к тем, кого мы потеряли, технология сталкивает нас с неизбежной реальностью их отсутствия, заставляя нас подвергнуть сомнению не только природу существования, но и суть того, что значит быть человеком.