Спеціально загальмував, і я впала: в Одесі маршрутник знущався над вагітною (фото)

Водій маршрутки в Одесі жорстоко обійшовся з 25-річною вагітною жінкою. Про це постраждала пасажирка розповіла в пабліку "Подслушано Одесса" у Facebook.

Вагітня одеситка пише, що їхала в маршрутці № 121. Вона передала 200 грн за проїзд і чітко назвала зупинку. Через деякий час маршрутник відмовився зупинятися в названому місці, сказавши "Вийдеш на наступній", тому що потрібно було раніше передавати гроші.

Дівчина каже, що він зупинився на "її зупинці", вона попросила решту, але маршрутник зачинив двері і почав різко газувати зі словами "Вийдеш на наступній зупинці, я ж тобі сказав". При цьому неадекват єхидно посміхався.

Водій маршрутки в Одесі познущався над вагітною (фото "героя", facebook.com/odessahello)

"Я його запитала "Це по Вашому смішно? Що ви робите? Зупиніть я вийду!" А він тільки ще більше набирав швидкість і посміхався", - пише дівчина.

Пасажирка дістала телефон і сфотографувала водія. А він, побачивши це, різко загальмував так, що вагітна жінка впала на людей у салоні маршрутки.

На наступній зупинці він, не відкриваючи двері, дістав телефон і почав фотографувати дівчину зі словами "красуня, посміхнись". При цьому пригрозив вийти з маршрутки і "зараз я як сфотографую тебе".

Дівчина зазначає також, що ніхто з пасажирів не втрутився в конфлікт. Всі продовжували мовчки їхати до потрібної їм зупинки.

Користувачі мережі неймовірно розгнівані подібним нечуваним безчинством. Вони залишають безліч обурених коментарів.

Коли відбувається якась ситуація в маршрутці ,ніхто з пасажирів чомусь не втручається, особливо мужики, таке враження, що у нас одні труси їздять... Навіть місце вагітним рідко хто поступається - навушники у вуха всунуть і сидять, як дебіли...

Берете чоловіка (брата, батька, друга) і ловите його на кінцевій зупинці.

Водій маршрутки в Одесі познущався над вагітною (скрін: facebook.com/odessahello)

На місці нормального мужика, встав би і дав в рило!

Як можна було не захистити вагітну дівчину, сидіти і мовчати... А "героя" треба зробити відомим.

Водій маршрутки в Одесі познущався над вагітною (скрін: facebook.com/odessahello)

Башня у нього, судячи з усього, вже відбита, а от руки поламати по самі коліна це буде саме то...

Ганьба таким пасажирам! Не було мужика, який би його витягнув і віддухопелив!

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