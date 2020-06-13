Як врятуватися від спеки та сонячних опіків: Супрун дала корисні поради

Уляна Супрун дала корисні поради, як захиститися від спеки, не обгоріти на сонці та не стати "жертвою" довгоочікуваного потепління.

Колишня керівниця МОЗ опублікувала рекомендації у своєму Facebook.

Як не постраждати через спеку та не перегрітися на сонці

Одягайте закритий легкий одяг з натуральної тканини - це краще захистить від опіку і перегріву, ніж оголена шкіра. Супрун зазначила, що одяг на 27% зменшує ймовірність опіків.

Опіки розвиваються повільно і помічають їх зазвичай вже постфактум. Якщо вже таке сталося, потрібно відразу ховатися в тіні або в приміщенні. Охолодіть опік під струменем прохолодної води або компресом. Зменшити запалення допоможуть ацетилсаліцилова кислота та парацетамол. Після опіку слід вживати багато рідини - перегрівання могло викликати зневоднення.

Користуйтеся сонцезахисним кремом для шкіри щоразу, коли виходите на вулицю, закликала медик. Рекомендуються крем зі ступенем захисту SPF 30 і фільтрами променів UVA і UVB. Наносити його слід на всі частини тіла.

Пам'ятайте про воду. Доросла людина втрачає з потом 0,5-1 л рідини на добу. А в спеку втрати можуть сягати 1-1,5 л на годину. Тому краще постійно мати пляшечку з водою під рукою.

Щоб не перегрітися на сонці, намагайтеся не перебувати на вулиці в піковий період спеки - з 11 до 16 годин.

Оскільки діти набагато швидше перегріваються і зневоднюються в жарку погоду, у найбільш спекотні години їм не слід виходити на вулицю. Супрун радить одягати дітей в легкий одяг, що закриває шкіру, а ось носити шкарпетки їм не бажано - шкіра стоп повинна "дихати".

Обов'язковий атрибут для дітей і дорослих - кепка або панамка. Остання, до речі, крім верхньої частини голови захищає ще й шию та вуха.

При використанні кондиціонера не потрібно ставити відразу дуже низьку температуру - знижуйте її поступово, щоб не було різкого контрасту між приміщенням і вулицею. Також уникайте сидіння під сильним струменем повітря і коли воно дме в одну точку - це може викликати запалення м'язів або нервів.

"Не забувайте про заходи безпеки - мийте руки, користуйтеся антисептиком, не торкайтеся обличчя, тримайте дистанцію в 1,5-2 метри, дотримуйтеся гігієни кашлю та чхання", - закликала медик.

Раніше Супрун дала рекомендації, як безпечно повернутися до навчання в школах.

Також нещодавно Супрун відповіла на делікатне питання та розповіла, як позбутися неприємного запаху з рота.