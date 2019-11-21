Дякую хейтерам: Остапчук оригінально прокоментував свій виліт з "Танці з зірками"

Володимир Остапчук, український телеведучий, а також учасник проекту Танці з зірками, подякував усім, хто голосував за нього під час шоу і окремо написав слова подяки хейтерам і критиканам. Таке оригінальне послання Остапчук залишив на своїй сторінці в Instagram.

Остапчук порівняв шоу Танці з зірками з дитячим табором, де за кимось батьки приїжджають раніше, а за кимось- пізніше.

"Спасибі, за те, що я прожив цей час з моєю великою родиною учасників проекту. Ми як дитячий табір, просто за кимось батьки приїжджали на тиждень раніше. Ви всі кращі в своїй області і не побоялися прийти і спробувати себе в чомусь новому", - написав телеведучий.

Володимир Остапчук з Ілоною Гвоздьовою на Танцях з зірками (Фото: facebook.com/tanci1plus1)

Він зазначив, що на проекті потрібно було мовчати і його знання іноземних мов, дикція, ерудиція та імпровізація зовсім не згодилися.

"Спасибі за те, що мої знання іноземних мов, дикція, ерудиція та імпровізація не знадобилися ніяк. На танцях треба мовчати, і це крутий виклик: за три місяці я таки став #Вовабальник", - додав Остапчук.

Також телеведучий звернувся до хейтерів і порадників, які постійно критикували його на проекті.

"Дякую хейтерам, за ваші "не стрибати", "іди додому", "веди себе нормально" і особливо за поради як влаштувати моє особисте життя. Ваш гнів - мій найкращий стимул ... Без вас я став б нудним і нецікавим. І найголовніше - спасибі моїм рідним і близьким. За нічні дзвінки, за ранкові стусани і денні розбори польотів. Мої діти, Олена, мама, тато, родичі, рідна Умань, Україна та інші країни - я вдячний вам за те, що зараз я абсолютно щаслива людина", - резюмував Остапчук.

Танці з зірками 2019: Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова