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Людей евакуюють: від небувалої повені постраждала Одещина (відео)

STYLERЖиття    07.06.2019 - 22:03
Людей евакуюють: від небувалої повені постраждала Одещина (відео)
Повінь під Одесою (фото: facebook.com/DSNSODE)

Повінь в Одській області затопила будинки

Небувала повінь, до якої призвели сильні й тривалі зливи, в Одеській області досягла загрозливих масштабів. Рятувальники ДСНС відкачують воду з домогосподарств та евакуюють жителів в селах у Подільському районі. Фото опублікували на Facebook-сторінці ГУ ДСНС України в Одеській області.

Так, 6 червня, від повені постраждало село Любомирівка. Через рясні дощі стався перелив води через дамби в ставках. Через це були підтоплені будинки місцевих мешканців.

Людей евакуюють: від небувалої повені постраждала Одещина (відео)

Повінь під Одесою (фото: facebook.com/DSNSODE)

На місці працювали 15 рятувальників, пожежна техніка та мотопомпи, за допомогою яких було відкачана вода.

За допомогою ДСНС звернулися і мешканці міста Подільськ, села Олександрівка та міста Ананьїв однойменного району.

Людей евакуюють: від небувалої повені постраждала Одещина (відео)

Повінь під Одесою (фото: facebook.com/DSNSODE)

Також в пресс-службі національної поліції повідомили про те, що між селами Любомирка і Гонората було затоплено дорогу, а також існувала реальна загроза прориву дамби.

"Вночі поліцейськими спільно з працівниками ДСНС було евакуйовано двох жінок, будинки яких затопило", - розповів начальник Подільського відділу поліції Микола Піщанський.

Повінь під Одесою (відео: od.npu.gov.ua)

До слова, нещодавно стало відомо про загибель мешканки Львівщини від удару блискавки.

Нагадаємо, в мережі показали небувалу повінь у Тернопільській області. Вируючі потоки води зносили все на своєму шляху.

Також ми повідомляли, що Кам'янець-Подільський пішов під воду. Люди ходили по коліно у воді, а автомобілі були затоплені практично по лобове скло.

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