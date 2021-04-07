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Модель відповіла хейтерам на звинувачення в оголеній фотосесії в Дубаї: "я це ціную"

Новость на русском → Середа 07 квітня 2021 20:42
Модель відповіла хейтерам на звинувачення в оголеній фотосесії в Дубаї: "я це ціную" Колаж РБК-Україна: Маріанна Федчук відповіла хейтерам на звинувачення в голій фотосесії в Дубаї
Автор: Styler

Днями у Дубаї затримали 12 українських дівчат, які позували оголеними на балконі одного з хмарочосів. При цьому однією з моделей виявилася Маріанна Федчук.

Дівчина написала повідомлення для своїх хейтерів на своїй сторінці в Instagram.

Вона подякувала всім, хто підтримав її в даній ситуації.

"Хочу сказати спасибі тим, хто мене підтримує у цій ситуації. Я це дуже ціную. Всім іншим дякую за піар. Тут кожен показав своє справжнє обличчя. А у мене подяки вистачить на всіх. Хто чим наповнений - той тим і ділиться. Про себе судіть самі", - зазначила Федчук.

Модель відповіла хейтерам на звинувачення в оголеній фотосесії в Дубаї: &quot;я це ціную&quot;

Маріанна Федчук (фото: instagram.com/fmaryankaaa)

Варто зазначити, що раніше дівчина говорила, що на оголеній фотосесії в Дубаї її не було. Вона була незадоволена тим, що ЗМІ вирішили зібрати по локації фото тих, хто був на той момент в ОАЕ.

Її фотографії і прізвище з'явилися в закордонному виданні Daily Mail, і вони там залишаються по цей час.

Модель відповіла хейтерам на звинувачення в оголеній фотосесії в Дубаї: &quot;я це ціную&quot;

Маріанна Федчук (фото: instagram.com/fmaryankaaa)

Ми також писали про те, що з'явилися нові фотографії українок, які позували без одягу в Дубаї на балконі.

Раніше стало відомо, що організував стриптиз українок в Дубаї українець Віталій Гречин, який 10-літньому віці переїхав з батьками до США. Він хвалиться тим, що знайомий з багатьма відомими людьми.

Так, в одному з інтерв'ю він казав, що фінансував передвиборчу кампанію Барака Обами. Також він знайомий з голлівудським актором Джорджем Клуні і Хілларі Клінтон.

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