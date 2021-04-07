Модель відповіла хейтерам на звинувачення в оголеній фотосесії в Дубаї: "я це ціную"
Днями у Дубаї затримали 12 українських дівчат, які позували оголеними на балконі одного з хмарочосів. При цьому однією з моделей виявилася Маріанна Федчук.
Дівчина написала повідомлення для своїх хейтерів на своїй сторінці в Instagram.
Вона подякувала всім, хто підтримав її в даній ситуації.
"Хочу сказати спасибі тим, хто мене підтримує у цій ситуації. Я це дуже ціную. Всім іншим дякую за піар. Тут кожен показав своє справжнє обличчя. А у мене подяки вистачить на всіх. Хто чим наповнений - той тим і ділиться. Про себе судіть самі", - зазначила Федчук.
Маріанна Федчук (фото: instagram.com/fmaryankaaa)
Варто зазначити, що раніше дівчина говорила, що на оголеній фотосесії в Дубаї її не було. Вона була незадоволена тим, що ЗМІ вирішили зібрати по локації фото тих, хто був на той момент в ОАЕ.
Її фотографії і прізвище з'явилися в закордонному виданні Daily Mail, і вони там залишаються по цей час.
Маріанна Федчук (фото: instagram.com/fmaryankaaa)
Ми також писали про те, що з'явилися нові фотографії українок, які позували без одягу в Дубаї на балконі.
Раніше стало відомо, що організував стриптиз українок в Дубаї українець Віталій Гречин, який 10-літньому віці переїхав з батьками до США. Він хвалиться тим, що знайомий з багатьма відомими людьми.
Так, в одному з інтерв'ю він казав, що фінансував передвиборчу кампанію Барака Обами. Також він знайомий з голлівудським актором Джорджем Клуні і Хілларі Клінтон.