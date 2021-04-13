В Україну повернулися моделі, що влаштували в ОАЕ стриптиз: у літаку розпивали шампанське

Українські моделі, що оголилися в Дубаї і відсиділи за це 10 днів у в'язниці , повернулися додому. Дівчат сот штампом "депортація" доставили літаком на батьківщину. Вони веселі та щасливі галасували на весь літак.

Наголошується, що прилетіли в Україну не всі. Одна з дівчат підчепила коронавірус і поки лікується в Дубаї. Також не повернувся і фотограф, який влаштував фотосесію в стилі ню.

Дівчата, які повернулися в Україну, відразу ж почали викладати у соцмережі радісні пости, мовляв, нарешті вдома. Але від камери ховалися і не давали коментарів. Інші пасажири розповіли, що одразу зрозуміли, хто з ними на борту. Дівчата трималися разом, говорили та пили шампанське.

В яких умовах сиділи у в'язниці українки

Одна з дівчат виходила на зв'язок з родиною і поскаржилася на умови, в яких знаходилися моделі в тюрмі. За її словами, приміщення зовсім не провітрювалося і в ньому не було вікон. Про це повідомляє юридична компанія "Міллер" у Facebook.

"Хоча розмова тривала не більше 2 хвилин, дівчина повідомила, що її та інших учасників зйомки з моменту арешту тримають в поганих умовах, в закритому приміщенні, де навіть немає вікон. З моменту затримання 3 квітня родичі вперше поспілкувалися з нашою Клієнткою. До цього хлопець і батьки дівчини протягом тижня абсолютно нічого не знали про його місцезнаходження й умови перебування", - написали юристи на сторінці.

Для чого була організована фотосесія

Є версія, що дівчата знімалися в рекламі для сайту для дорослих. Організатором нібито став Віталій Гречин. Він громадянин США, служив в американській армії, але в останні роки жив у Києві. Півтора місяці тому Гречин з розмахом відсвяткував свій день народження в Буковелі. На всіх фото Гречин фігурує з напівоголеними дівчатами.

Ще одним фігурантом фотосесії вважають власника модельного бізнесу Стефан Клавеля, але він заперечує свою причетність.