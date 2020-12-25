Співвласника "Цитрусу" звинуватили в підпалі автомобіля колишнього співробітника компанії

Підпал стався 21 грудня в одному з районів Одеси (колаж Styler)

Конфлікт між двома співвласниками компанії почався ще влітку

Співвласника компанії "Цитрус" Григорія Топала звинуватили у причетності до підпалу авто колишньої співробітниці компанії - особистої помічниці іншого співзасновника "Цитруса" Дмитра Зінченка, пише "Апостроф".

"Останні добу були незабутні! Дякую за високу оцінку моїх постів, присвячених рейдерському захопленню компанії Цитрус Григорієм Топалом! І за те, що показуєш (Григорій Топал) людям, що немає диму без вогню! Тепер вже в прямому значення цього слова!" - написала постраждала в соцмережах.

В коментарях Зінченко також висловився на користь версії про причетність до підпалу свого колишнього партнера, якого він звинувачує у рейдерському захопленні компанії.

"Здається, мій колишній партнер Григорій Топал остаточно зійшов з розуму і почав агресивні кримінальні дії на адресу колишніх співробітників торгової марки "Цитрус", які не згодні з рейдерським захопленням, який він влаштував! В Одесі був спалений автомобіль мого особистого помічника - цей факт я розцінюю, як спосіб розібратися з незгодними співробітниками, залякати тих, хто відкрито звинувачував Топала у рейдерському захопленні! В моєму уявленні, яке збігається з кваліфікацією кримінального кодексу, такі підпали автомобілів - це свавілля і тероризм!" - прокоментував інцидент Зінченко.

Варто відзначити, що підпал стався 21 грудня в Київському районі Одеси, про що повідомляла прес-служба Нацполіції в Одеській області.

Поліцейські кваліфікували подію як "умисне знищення або пошкодження майна".

Раніше в Facebook співтовариства "Антирейдер" повідомлялося, що правоохоронні органи порушили дві кримінальні справи проти Григорія Топала.

"Поліція відкрила перші два провадження проти Топала, за його шахрайські дії, які призвели до повного присвоєння ним торговельної марки "Цитрус"! Однак тут же корупційні зв'язки Топала в Генеральній прокуратурі почали безпрецедентний тиск на слідство! Ми документуємо кожен такий прояв тиску з боку корумпованих прокурорів Генпрокуратури й обов'язково опублікуємо факти, імена та зв'язку!", - повідомлялося в співтоваристві.

Як відомо, про рейдерське захоплення "Цитруса" Зінченко заявив ще влітку 2020. Він стверджує, що Топал спробував шахрайським шляхом заволодіти корпоративними правами, які належать родині Дмитра Зінченка, і сфабрикував проти останнього кримінальне провадження.

В результаті Зінченко фактично повністю втратив контроль над управлінням бізнесом і неодноразово закликав колишнього партнера до діалогу, а правоохоронні органи - розслідувати ситуацію, що склалася.