У Раді ООН з прав людини дипломати показали бойкот Росії і підтримали Україну (відео)

Члени Ради ООН з прав людини пішли, як тільки на засіданні Ради почалося відео з виступом Лаврова, таким чином бойкотуючи Росію. Також дипломати висловили цим жестом підтримку Україні.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця в Twitter.

"Велике дякую за цю чудову демонстрацію підтримки українців, які борються за свою незалежність", - сказала посол України Євгенія Філіпенко.

У Раді ООН з прав людини проігнорували виступ Лаврова (фото)

"Члени Ради ООН з прав людини пішли, як тільки на засіданні Ради почалося відео з виступом Лаврова. Досить заохочувати безумство військових злочинців. Ми будемо слухати Росію в Міжнародному трибуналі з військових злочинів путінського режиму", - написав Кислиця.

Так, представники десятка країн покинули зал Ради ООН з прав людини перед виступом глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Нагадаємо, що у Європарламенті Зеленському аплодували стоячи зі сльозами на очах.

Всі оперативні і тільки Перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!