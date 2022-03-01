У Раді ООН з прав людини дипломати показали бойкот Росії і підтримали Україну (відео)
Члени Ради ООН з прав людини пішли, як тільки на засіданні Ради почалося відео з виступом Лаврова, таким чином бойкотуючи Росію. Також дипломати висловили цим жестом підтримку Україні.
Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця в Twitter.
Так, представники десятка країн покинули зал Ради ООН з прав людини перед виступом глави МЗС РФ Сергія Лаврова.
"Члени Ради ООН з прав людини пішли, як тільки на засіданні Ради почалося відео з виступом Лаврова. Досить заохочувати безумство військових злочинців. Ми будемо слухати Росію в Міжнародному трибуналі з військових злочинів путінського режиму", - написав Кислиця.
Зазначимо, що залу покинули 140 дипломатів.
HRC members walk out once Lavrov’s video began to play in the session of the Council. Enough of exposure to the deranged lunacy of war criminals. We will listen to you at International Tribunal for War Crimes of Putin’s Regime pic.twitter.com/neDqBYccxk— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) March 1, 2022
У Раді ООН з прав людини проігнорували виступ Лаврова (фото)
"Велике дякую за цю чудову демонстрацію підтримки українців, які борються за свою незалежність", - сказала посол України Євгенія Філіпенко.
Нагадаємо, що у Європарламенті Зеленському аплодували стоячи зі сльозами на очах.
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