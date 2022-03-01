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У Раді ООН з прав людини дипломати показали бойкот Росії і підтримали Україну (відео)

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Вівторок 01 березня 2022 16:06
У Раді ООН з прав людини дипломати показали бойкот Росії і підтримали Україну (відео) Росію бойкотують на засіданні ООН ( newsique gr)
Автор: Людмила Жукова

Члени Ради ООН з прав людини пішли, як тільки на засіданні Ради почалося відео з виступом Лаврова, таким чином бойкотуючи Росію. Також дипломати висловили цим жестом підтримку Україні.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця в Twitter.

Так, представники десятка країн покинули зал Ради ООН з прав людини перед виступом глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

"Члени Ради ООН з прав людини пішли, як тільки на засіданні Ради почалося відео з виступом Лаврова. Досить заохочувати безумство військових злочинців. Ми будемо слухати Росію в Міжнародному трибуналі з військових злочинів путінського режиму", - написав Кислиця.

Зазначимо, що залу покинули 140 дипломатів.

У Раді ООН з прав людини дипломати показали бойкот Росії і підтримали Україну (відео)У Раді ООН з прав людини проігнорували виступ Лаврова (фото)

"Велике дякую за цю чудову демонстрацію підтримки українців, які борються за свою незалежність", - сказала посол України Євгенія Філіпенко.

Нагадаємо, що у Європарламенті Зеленському аплодували стоячи зі сльозами на очах.

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