Відома російська співачка потрапила в жахливу ДТП: всі подробиці і фото

МакЅим потрапила у страшну ДТП (колаж РБК-Україна)

МакЅим стала жертвою страшної аварії по дорозі в аеропорт

Російська співачка МакЅим (Марина Максимова) потрапила у жахливу ДТП по дорозі в аеропорт. Як повідомила офіційний представник артистки Маргарита Соколова, поп-зірка поспішала на свій рейс в Москву, де повинна була знімати кліп на пісню "Абонент не доступен".

МакЅим стала жертвою страшної аварії (фото: instagram.com/sokllovamargarita)

Зараз МакЅим з множинними травмами знаходиться в лікарні. Всі її найближчі виступи скасовані. Лікарі кажуть, що загрози життю співачки на даний момент немає. За прогнозами медиків, як мінімум до 20-х чисел травня Марина буде перебувати на реабілітації.

Співачка МакЅим знаходиться у лікарні (фото: instagram.com/sokllovamargarita)

"Зараз я не можу позбутися думки, що я сама особисто написала вам раніше, що кліп буде на реальних подіях і що такого не було ще ні в кого - тоді ми чекали Марину рано вранці на знімальному майданчику і я уявити не могла, як все обернеться", - повідомила Соколова.

Співачка МакЅим знаходиться у лікарні (фото: instagram.com/sokllovamargarita)

Зірки і прості користувачі бажають Марині якнайшвидшого одужання.

"Якнайшвидшого відновлення! Організм молодий, все буде добре! Обіймаю і передавай привіт і наші молитви", - написав продюсер Табриз Шахіді.

"Сказати, що я в шоці - це нічого не сказати. Я завжди боялася таких новин, як аварія, смерть, тяжка хвороба Марини. Я не уявляла, як переживають шанувальники, коли помирає їхній улюблений артист. Це ж як маленьку частину душі відірвати..." - зазначила Ганна Ретинських.

"Який жах! Аж серце стискається, коли прочитав і особливо фотографії побачив... Бідненька наша Марина... Терпіння їй, сил справитися з цим і фізично, і морально, і лікарям уміння швидко відновлювати", - додав Віктор Щеглов.

Одна з найвідоміших пісень МакЅим

Співачка МакSим (фото: соцмережі)

Нагадаємо, що письменник і журналіст Дмитро Биков, який потрапив у лікарню 16 квітня з підозрою на інфаркт мозку, розповів про своє самопочуття і подякував лікарям за надання медичної допомоги.