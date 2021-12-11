Ці соуси популярні у всьому світі: рецепти від кращих шеф-кухарів планети

У кожній країні є рецепт соусу, який завоював любов і визнання у всьому світі.
Італійський песто, японський теріякі, грузинський сацебелі, мексиканська сальса – про ці соуси точно чули всі, хто хоч трохи цікавиться кулінарією.
Як приготувати найпопулярніші соуси світу за рецептами від кращих шеф-кухарів, розповіли в Foodandmood.
Базилік порубати, горішки подрібніть. Всі інгредієнти покладіть в блендер, додайте сир і очищений часник. Збийте і додайте сіль і масло. Ще раз збийте.
Подавайте як закуску або до пасти.
У сметану видавіть часник, зелень дрібно порубати. Можна використовувати кріп або петрушку, а також будь-яку іншу, яка вам до смаку. Змішайте сметану з зеленню, додайте трохи солі.
Такий соус прекрасно підходить до смажених овочів, оладок, дерунів. Можна використовувати для заправки салатів або як доповнення до снеків.
На сковороді розігрійте соєвий соус, видавіть туди часник, додайте цукор, імбир і перемішайте. Потім додайте мед, оцет, оливкову олію.
Коли мед розчиниться, влийте воду і засипте крохмаль. Перемішуючи, доведіть до кипіння і дайте поваритися 5 хвилин. Потім потрібно 20 хвилин, щоб соус загус і охолов.
Подавати соус теріякі можна до м'яса, птиці, риби та овочів.
Дрібно порубати цибулю, часник і зелень. Змішайте всі інгредієнти. Щоб соус був гострий - додайте гіркий перець, але дрібно його порубати.
Подавати такий соус можна до страв з м'яса.
Помідори обдайте окропом і зніміть шкірку. Горіхи подрібніть, кінзу, м'яту і часник дрібно порубати. Всі інгредієнти складіть в блендер і збийте до однорідності.
Подавайте цей соус до птиці, курчат табака, смаженого м'яса і шашлику.
Помідори, чилі, цибулю і часник покладіть в сковороду, збризніть оливковою олією та обсмажте до рум'яної скоринки.
Потім зніміть з вогню, видаліть шкірку і насіння. М'якоть подрібніть в блендері.
Додайте сік лайма, дрібно посічену кінзу, сіль, кмин і знову все збийте до однорідної маси.
Подавайте цей соус до чіпсів, снеків, тако або коржів.
Перці запікайте в духовці протягом 20 хвилин. Потім складіть в пакет і зав'яжіть, дайте охолонути. Зніміть з них шкірку і видаліть насіння. Дрібно порубати часник.
Збийте блендером солодкий перець, гіркий перець, часник. Додайте лимонний сік і спеції, збийте до однорідності.
Зберігати такий соус можна в банку, заливши оливковою олією. Подавати можна до будь-яких страв.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, якими соусами можна легко замінити жирний майонез.
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