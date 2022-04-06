Судинні і ноотропи не потрібні: лікар назвав найвідоміші "фуфломіцини"

Так звані ноотропи і судинні препарати не мають доведеної ефективності і не використовуються ніде в світі.

Про них розповів відомий невролог і психіатр вищої категорії Євген Скрипник в Facebook.

"Убиті судини" також не мають відношення до головних болів, зниження пам'яті, запаморочення, чистити їх фуфломіцинами абсолютно не потрібно.

Зниження пам'яті, особливо до 60 років, пов'язане з тривожними розладами і порушенням уваги.

Остеохондроз також не має відношення до головних болів і запаморочення.

Запаморочення - також не лікується судинними препаратами і ноотропами!

Також Євген пояснив деякі больові відчуття, які можуть виникати у людини.

Пірацетам, ноотропіл, ліра, фезам, нейронорм, цинаризин, кавінтон,вінпоцетин, актовегін, амбрия, мілдронат, ноохолин, тіоцетам, тивортин, роноцит, нейродар, аксотилин, кванил, армадин, ницерголин, кислоти, серміон , тризипин, рипронат, вазопро, метамакс, тивомакс, нейротропін, динар, кортексин, церебролізин, церегін, адаптол, мебікар, ноофен, бифрен, енцефабол, пантогам, гліцин, Гліцисед, Мексидол, трикардин, Семакс, Когнум, Глиатилин, Ренейро, тиактон, L-Лізин есцинат,белобил, танакан, елеутерокок, метамакс, кардинат, вазонат, милдрокор, милдралекс, Метонат, милдракар, Мельдоний, Мітра, Аккордин, Цитоколин, Цитоцерт, МЛ-КАРД, Капикор, Рибоксин, Мексикор, Мексиприм, Карамаг,Карметадин, тіотриазолін, Т-триомакс, Тво-норно Нейротоп, Замексен, Цераксон, Фармаксон, Лексувер, Пронейро і багато інших.

Лікар рекомендує не витрачати на такі ліки гроші. Він опублікував список абсолютно непотрібних препаратів.

Як ми раніше писали, більшість українців отримали "травму свідка". Що це таке читайте в матеріалі.

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