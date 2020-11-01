Стан стоп може вказувати на серйозні хвороби: список симптомів

Як по стопах визначити наявність захворювань (ілюстративне фото: canva.com)

Лікарі кажуть, що ноги можуть багато розповісти про стан усього організму

Стан стоп може вказувати на низку захворювань, що стосуються роботи інших органів організму. Серйозні хвороби залишають свій слід на стопах. Як різні захворювання і якими симптомами можуть позначитися на стані ніг – читайте нижче.

Як повідомляється, серед головних захворювань, які можуть вплинути на стан стоп – проблеми з щитовидною залозою, цукровий діабет, артрит, подагра, ендокардит інфекції серця, проблеми з серцем і рак легенів, а також проблеми з артеріями. Про це пише Change.ua.

Які симптоми можуть видавати ці небезпечні хвороби:

Ендокардит та інфекції серця. Про це захворювання сигналізують червоні смужки, які з'являються під нігтями стоп. Відбувається руйнування капілярів.

Проблеми з серцем і рак легенів. Про це можуть свідчити деформовані пальці. Ці захворювання утруднює доступ крові до артерій на їх кінчиках. Підсумком може стати розбухання пальців ніг.

Закупорка артерій. На таку проблему вказує відсутність волосся на пальцях ніг і різке уповільнення їх зростання в області кісточок. На стінках судин може накопичуватися наліт, який здатний провокувати розвиток захворювань серцево-судинної системи.

Проблеми з щитовидною залозою. Суха шкіра стоп — один із симптомів проблем з щитовидною залозою. Якщо у пацієнта відбувається лущення шкірного покриву, це говорить про надлишок або нестачу гормонів.

Артрит або подагра. Про ці захворювання попереджає потовщення великого пальця. Хвороби можуть з'явитися внаслідок надлишку сечової кислоти в організмі, яка відкладається на суглобах і руйнує їх.

Цукровий діабет. Однією з проблем цукрового діабету є важке і довготривале загоєння ран, яке з часом може призвести до такого ускладнення, як діабетична стопа. Нестабільний рівень цукру в крові порушує кровообіг в нижніх кінцівках і не дає затягуватись навіть найдрібнішим ранам.

Як підкреслюють медики, у разі визначення цих симптомів, варто проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем. Він призначить обстеження та лікування, у випадку, якщо діагноз підтвердиться.

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