Немного стыдно, но очень смешно: 8 самых безумных свадебных конкурсов

Свадьба - это не просто важное событие в жизни, а еще и безумный праздник, где можно почти все. Известна шутка о "веселом тамаде и интересных конкурсах" - но какие и в самом деле есть такие свадебные конкурсы, о которых даже читать смешно?

РБК-Украина (проект Styler) собрала подборку самых смешных и немного стыдных свадебных конкурсов, которые подарят вам чувство пребывания на празднике.

Сними прищепки

Играем парами. Одному из пары завязывают глаза, а другого увешивают прищепками как новогоднюю елку. Задача для игрока с завязанными глазами - снять все прищепки со своего партнера.

Самая быстро справившаяся пара становится победителем. Представьте только, сколько смеха и веселья будет, когда кто-нибудь будет пытаться найти прищепку в неожиданных местах партнера, не видя ничего!

Чтобы конкурс был еще смешнее, выбирайте прищепки с мощной пружиной, так они будут крепко держаться на одежде (фото: Freepik.com)

Найди половинку

Это классика свадебных конкурсов! Представьте, что вашему любимому завязывают глаза, а затем ставят перед ним несколько девушек, среди которых он должен найти свою единственную по коленке или волосам. А после победы он получает диплом "Самый лучший человек".

Звездный гость

Ведущий приглашает в зал желающих проявить свои актерские способности (примерно 4-6 человек). У молодоженов спрашивают, кого они хотели бы видеть у себя на свадьбе - любую знаменитость, историческую личность или даже любимого певца.

Гости должны изобразить этого персонажа и поздравить молодоженов в соответствующем стиле. И кто же будет самым ярким? Зрители решат аплодисментами!

Чтобы участникам этого конкурса изобразить какую-нибудь звезду, возможно, нужно будет отыграть сцену из фильма (фото: Freepik.com)

Танцы с печеньем

Участники делятся на пары, и каждая пара получает по печенью, которое они должны зажать губами с двух сторон. А теперь - музыка, танцы, и пусть печенье будет единственным, что их соединяет! Побеждает та пара, у которой печенье останется дольше всего.

А тем, у кого печенье сломается быстрее всего, достанется веселая "штрафная" задача. Танцы с печеньем - это настоящее испытание на ловкость и чувство ритма!

Наполни бокал

Для этого конкурса нужно несколько пар. Девушка держит бокал между ногами, а парень должен налить в него воду из бутылки, также зажатой между ног. Задача - не пролить ни капли!

А после этого парень должен выпить воду, не используя руки. Побеждает пара, которая быстрее справится с заданием.

Жемчужины счастья

У каждого участника есть тарелка с одинаковым количеством маленьких "жемчужин" (например, зеленого горошка или кукурузы) и зубочистка. По команде "старт" участники начинают есть «жемчужины» счастья, чтобы молодожены всегда были сытыми и счастливыми.

За один раз можно накалывать только одну жемчужину. Тот, кто поскорее съест все горошины, станет чемпионом этого забавного конкурса.

Вместо зубочисток можно использовать китайские палочки (фото: Freepik.com)

Абсолютная синхронизация

Для этого конкурса требуются детские кубики. Участники делятся на пары, и каждая пара должна пройти полосу препятствий, держа кубик, зажатый между лбами.

Если кубик падает, начинают сначала. Побеждает пара, которая пройдет трассу быстрее всего.

Слепое одевание

В этом конкурсе принимают участие пары, которым завязывают глаза и дают по комплекту одежды (например, футболка, брюки и пиджак). По команде "старт" первый участник одевает второго, а затем наоборот. Пара, которая быстрее всех оденет друг друга с завязанными глазами, получает главный приз.