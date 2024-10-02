Солнечное затмение подарит перемены и новые возможности. Гороскоп для каждого знака Зодиака

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Лия Лагуз составила гороскоп на затмение для каждого знака Зодиака и сказала, к чему стоит готовиться.

Овен

Темы брака и партнерства будут актуальны в ближайшие полгода. Затмение принесет изменения в партнерстве или бизнес-партнерстве. Одинокие Овны могут найти свою половинку или начать новый этап в существующих отношениях.

Телец

Наиболее актуальной темой на полгода станет тема здоровья. Поэтому, если вы наблюдаете даже какие-то незначительные проявления по здоровью, то обязательно обратитесь к врачу. Не пренебрегайте! Также, для вас, это затмение может дать новую работу или нового домашнего питомца.

Близнецы

Темы детей и творчества будут на первом месте. Затемнение может принести долгожданную беременность или рождение нового члена семьи. В целом, отдыхайте, займитесь творческими делами и начните расслабляться - именно это поможет удерживаться в ресурсе.

Рак

Тема семьи и недвижимости на первом месте. Это затмение может принести новости от родителей или события, связанные с вашими родителями. Если вы планируете приобретение недвижимости, или эмигрировать - все получится (но подбирайте гармоничную дату). Также это затмение может подарить вам нового члена семьи.

Лев

Темы обучения, активности и коммуникаций на первый план. В ближайшие полгода вы будете более активными и мобильными. Возможно будет много поездок и общения. Также это затмение может принести новости или события в жизнь ваших братьев и сестер. Если вы планируйте новое обучение - оно положит новый этап в вашей жизни.

Девы

Темы денег будут на первом плане. Это затмение может внести изменения в вашу деятельность или способ заработка денег. В ближайшие полгода вы можете полностью изменить сферу, которой занимались до этого. Следите за событиями и не отказывайтесь от интересных финансовых предложений.

Весы

Вы герой этого затмения! Ваша задача - встать в позицию наблюдателя и позволить войти изменениям в вашу жизнь, принять их. Это затмение даст очень сильный старт новым событиям в вашей жизни. Это могут быть отношения, карьера, статус, самооценка, а может, все это одновременно. Меняйтесь, рискуйте, у вас есть огромная возможность изменить свою жизнь к лучшему.

Скорпион

Это затмение принесет кульминацию нынешнего ритма жизни. Самое время отстраниться от внешнего мира и подумать о себе - чего хотите именно вы. Именно этот период положит начало новой странице для вас.

Стрелец

Темы друзей и социальной активности выйдут на первый план. Это затмение может полностью изменить ваш круг общения. Вы будете входить в новые коллективы, тем самым это будет влиять на ваше собственное развитие. Это затмение принесет новые цели и мечты. Хороший период для социализации в интернете. Активность в социальных сетях может принести вам хорошие результаты.

Козерог

Актуальными станут темы карьеры, достижений и статуса. Это затмение может принести результат от работы, которую вы делали до этого момента или также может стать началом новой карьеры для вас. Вы можете полностью и кардинально изменить свою область деятельности. Также одинокие Козероги могут официально оформить свои отношения, вступить в брак. Если ваши отношения давно нельзя назвать гармоничными, это затмение может принести вам развод.

Водолей

Образование и зарубежные вопросы будут на первом месте для вас. Это затмение может принести новое важное обучение для вас или вы встретите человека, который будет вас поддерживать и мотивировать на дальнейшее развитие. Если вы планируете эмигрировать или больше путешествовать, то в ближайшие полгода у вас есть все шансы для осуществления этой мечты.

Рыбы

Очень интересный и волшебный период. Для вас это затмение перемен и внутренних трансформаций. Не следует держаться за прошлое, иначе может быть больно. Лучше отпускать то, что хочет отойти. Это затмение также может стать началом изменений вашего партнера, или положить начало новым близким отношениям.