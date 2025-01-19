Солнце в Водолее подарит глоток свежего воздуха 4 знакам Зодиака. Астролог назвала главных счастливчиков

Кого осчастливит Солнце

"19 января Солнце совершает ингрессию в знак Водолея️. Проверьте, в каком секторе вашего радикса оно это делает: в этой сфере может измениться характер процессов, которые сейчас происходят в вашей жизни. Солнце будет находиться в одиннадцатом знаке Зодиака до 18 февраля 2025 года", - рассказала Соловьева.

Положительное влияние от этой ингрессии почувствуют:

Близнецы

Весы

Овен

Стрелец.

Но представителям 4 знаков Зодиака следует быть особенно внимательными. Не следует забывать, что это - одно из самых тяжелых положений для дневного светила.

В этот период следует быть осторожными:

Водолеям

Львам

Скорпионам

Тельцам.

"В первую очередь изменения могут коснуться процессов, которые связаны с романтическими приключениями, хобби, детьми, любыми развлечениями, творчеством, руководящими должностями, азартом", - пояснила астролог.

"В этот период могут перейти в новую плоскость активности, связанные с друзьями, социальными проектами, высокими, цифровыми технологиями, Интернетом, воздушным транспортом", - добавила она.