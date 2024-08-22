Солнце в Девах подарит свежий глоток воздуха этим знакам Зодиака. Астролог рассказала, кому повезет

"22 августа Солнце, отвечающее за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности, осуществляет ингрессию к знаку Девы", - рассказала астролог.

Солнце будет находиться в шестом знаке Зодиака до 22 сентября 2024 года.

Его положительное влияние в период с 22 августа по 22 сентября ощутят представители таких знаков Зодиака:

Девы️

Козероги️

Тельцы

Скорпионы

Раки️.

Но некоторым знакам Зодиака следует проявить внимательность. Речь идет о:

Стрельцах

Рыбах

Близнецах.

"В этот период могут перейти в практическую плоскость активности, связанные с медициной, государственной службой, наукой, коммерческой деятельностью, педагогикой, путешествиями, командировками", - отметила Соловьева.

"Такое положение поможет секретарям, обслуживающему персоналу, издателям, клеркам, фармацевтам, торговым представителям компаний", - добавила она.

Для Солнца, объясняет астролог, Дева является нейтральным знаком, но здесь она будет способствовать проявлениям рациональности, практичности, реалистичности, логики, трезвости ума.