Соловйов розлютився в прямому ефірі через війну в Карабаху: ми помилилися!

Головний російський пропагандист Володимир Соловйов сказився під час прямого ефіру авторської програми СоловьевLive, коли обговорював конфлікт між Вірменією і Азербайджаном. Річ у тому, що його співробітники, що відповідають за відеоряд, увімкнули не ту картинку, яка була потрібна.

Пропагандист намагався спотворити інформацію та надати її у вигідному йому світлі. Уривок зі "сказом" Соловйова опублікували в Facebook-пабліку "Єдність".

"Російський пропагандист Соловйов хотів показати купу вірменських добровольців, а йому на стримі увімкнули азербайджанських. Реакцію треба бачити, так що дивіться", - підписане відео.

Коли Соловйов зрозумів, що в ефірі показали азербайджанців, він почав звертатися до своїх підопічних.

"Ви зовсім збожеволіли?! У вас було мало часу, щоб підготуватися, вивірити і подивитися, що ви даєте?! У мене просто немає слів, щоб сказати вам, що я про вас зараз думаю! Наскільки ви зараз не розумієте, що зараз відбувається", - обурювався Соловйов і вимагав знайти аналогічне відео у Вірменії.

Соловйов зганьбився у прямому ефірі (відео: facebook.com/ednist)

Нагадаємо, що вранці 27 вересня відбулася ескалація конфлікту в Нагірному Карабаху. Збройні сили Азербайджану перейшли в наступ вздовж всієї лінії нагірно-карабахського конфлікту, заявивши про наміри завершити вірменську окупацію.

Після чого Вірменії звинуватила Туреччину в тому, що остання перекинула близько 4 тисяч найманців в зону конфлікту. Втім, Азербайджан інформацію спростував, заявивши, що це Вірменія привертає найманців.