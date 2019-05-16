Сонячна українка перемогла у міжнародному дитячому конкурсі краси (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

13-річна вінничанка брала участь у конкурсі Top Model Interbrilliant World дистанційно

"Сонячна" 13-річна дівчинка з Вінниці Марія Гнатик перемогла на міжнародному дитячому конкурсі краси Top Model Interbrilliant World. При цьому українка навіть не покидала країни - за місяць до події виявилося, що поїхати до Чехії не вдасться, тому журі погодилося на дистанційну участь дівчинки на конкурсі.

Ще однією особливістю стало те, що в цьому конкурсі вперше брала участь дівчинка із синдромом Дауна. Маша посіла перше місце в категорії новачків з мінімальним досвідом участі в конкурсах (від 13 до 15 років).

Фото: facebook.com/UkrayinskyyKontent

Як розповіла мама юної зірочки Тетяна Гнатик, Марія стала абсолютним переможцем в номінації "Топ-модель", категорії зірка, яка сходить серед дітей 13-15 років, які не мають досвіду участі в конкурсах краси, передає Вiнниця.info.

"Ще Маша отримала нагороду за конкурс "Талант". За танець, який виконала. Ще додатково судді дали ще одну нагороду за рок-образ у конкурсі "Кіт у мішку". Коли учасник сам собі вибирає образ. Наша ідея отримала нагороду суддівських симпатій", - зазначила Тетяна.

Фото: facebook.com/UkrayinskyyKontent

Дівчинка швидко навчилася працювати в кадрі. Як розповів автор роликів Олександр Гах, під час зйомки було багато імпровізації. Також він зізнався, що для нього було важливо відчувати настрій Марії.

Відео: facebook.com/tanitagnatik

Також мама Марії каже, що її донька може продовжити кар'єру моделі, адже любить сцену і виступати на ній.

Фото: facebook.com/UkrayinskyyKontent

Дівчинку багато разів запрошували на модельні покази в різних містах України.

"В цілому, дочка дуже зраділа перемозі. З ранку в рюкзак склала свої корони, пішла показати їх у школу", - додала Тетяна.

Фото: myvin.com.ua

Крім перемоги в краси Top Model Interbrilliant World, Маша отримала кілька перемог у національному танцювальному конкурсі серед підлітків.

Відео: facebook.com/UAVinnytsia

Як повідомлялося раніше, популярний косметичний бренд Benefit зробив обличчям своєї нової лінійки засобів для макіяжу 20-річну британську модель Кейт Грант, яка народилася із синдромом Дауна.

Також ми писали про те, що до Всесвітнього дня людей із синдромом Дауна 21 березня в Києві відбувся зоряний показ мод. В рамках Junior Fashion Week (тижня дитячої моди) на сцену вийшли діти з синдромом та зіркові учасники.

Додамо, що в 2018 році 19-річна модель з Північної Ірландії з синдромом Дауна здобула перемогу на міжнародному конкурсі краси Teen Ultimate Beauty of the World.