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Сегодня - Татьянин день: поздравления в красивых открытках и милых стихах

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Среда 25 января 2023 07:05
Сегодня - Татьянин день: поздравления в красивых открытках и милых стихах Фото: поздравления в Татьянин день 2023 (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

В Татьянин день 25 января, когда чтят память святой мученицы Татьяны Римской, традиционно принято поздравлять всех обладательниц этого прекрасного имени с их "именным" праздником, делиться добрыми пожеланиями, даря замечательное настроение милыми приятными знаками внимания, уважения, любви.

Красивые нежные поздравления в стихах и прозе, а также яркие открытки, которые помогут порадовать ваших Татьян в их день с праздником - мы собрали в материале ниже.

Поздравления в Татьянин день 25 января в открытках, стихах и прозе

***

Татьянин день мы отмечаем,
Душевно Тань всех поздравляем,
Желаем им любви огромной,
Семейной жизни их достойной.

Друзей, лишь, преданных иметь,
Знакомых было, чтоб не счесть,
Врагов - свести всех до "нуля",
Печали гнать все от себя...

Всегда улыбчивыми быть,
В любви, достатке только жить!

***

Татьянин день пришел сегодня,
Пускай здоровье принесет,
Пускай подарит много счастья
И все проблемы заберет!

Пускай подарит настроенье
И защитит тебя от зла.
Пусть будет все всегда в порядке.
И поздравляю я тебя!

***

Сегодня - Татьянин день: поздравления в красивых открытках и милых стихах

***

Поздравляю вас, Таня! Пусть ангел-хранитель никогда не оставляет вас. Желаю, чтобы его присутствие создавало в вашей душе ощущение счастья, теплоты и защищенности. Желаю гармонии, душевного спокойствия и благополучия во всем. С праздником!

***

Татьянин день пришел,
Вас с этим поздравляем!
И день отметить хорошо
Сердечно вам желаем!

***

Таня, Танечка, Танюшка, искренне поздравляю с твоим днем, пусть он подарит тебе незабываемую радость и море впечатлений. Желаю большой удачи и искренней любви, хорошего здоровья и женского счастья на жизненном пути, море улыбок, к желаниям стремленья, высоких успехов и большого везенья.

***

Сегодня - Татьянин день: поздравления в красивых открытках и милых стихах

***

С Днем Татьяны поздравляю,
Покровительства желаю.
Ангел пусть тебя хранит
От забот и от обид.

Счастья, крепкого здоровья,
Радости, добра с любовью,
Только правильных дорог,
Жить всегда чтоб без тревог!

***

Пусть эти строки греют твою душу,
И сбудется желаемое в них,
Будь счастлива, как никогда, Танюша,
И этим счастьем одари других!

Пусть все, что даришь безвозмездно людям,
Вернется, приумножившись вдвойне,
Пусть все, чего желаешь, рядом будет,
Как в сказочном, волшебном, добром сне!

***

Сегодня - Татьянин день: поздравления в красивых открытках и милых стихах

***

Танечка, пусть твое счастье никогда не кончается, а все, что ты для себя решила - осуществляется. Здоровье и душевный покой остаются главными спутниками твоего хорошего настроения. Улыбайся чаще - ведь улыбка способна творить чудеса!

**

Всех Танюш я в этот праздник
Поздравляю от души.

Тани, Танечки, Танюшки,
Как же вы все хороши.

В день январский, в день холодный,
Я желаю вам тепла,

Чтоб сияли добротою
Ваши милые глаза!

***

Сегодня - Татьянин день: поздравления в красивых открытках и милых стихах

***

В Татьянин день есть масса пожеланий:
Добра, уюта, много счастья, света,

И исполнения всех ваших пожеланий,
И вдохновения, удачи и успехов.

Пускай прекрасными становятся все дни.
Благополучия вам, радости, любви.

***

С праздником и днем ангела! Пусть святая Татьяна будет для тебя путеводной звездой и защитницей по жизни! Желаем счастья, уюта, благополучия и семейного тепла!

***

Сегодня - Татьянин день: поздравления в красивых открытках и милых стихах

***

Ангел хранитель, Татьяну храни.
В суетном мире ее береги,
Крыльями нежными ты обними,
Теплом и заботой ее награди.

В пути не бросай и от бед сохрани,
Рукою незримою путь укажи.
С днем ангела, Таня, поверь в чудеса,
И ангел тогда не покинет тебя.

***

Солнечная наша Танюша! Твой свет и забота освещает все вокруг, делая мир теплее и ярче! Хочу пожелать тебе искреннего счастья, беспрепятственного исполнения всех твоих желаний, взаимной любви и неземного счастья!

***

Шлю сегодня утром рано
Поздравок тебе, Татьяна,

Чтоб тебя он разбудил,
День твой в праздник превратил.

Чтоб в ответ ты улыбнулась,
Радость в сердце чтоб проснулась.

Я хочу, чтоб ты смеялась,
Чтоб мечта всегда сбывалась,

Чтоб исполнились желанья
У моей любимой Тани.

***

Сегодня - Татьянин день: поздравления в красивых открытках и милых стихах

***

Ранее мы рассказывали, какие молитвы на Татьянин день помогут исполнить заветную мечту и защитят в трудный час.

Добавим также, что появился окончательный ответ, нужно ли украинцам отмечать День студента 25 января, то есть на Татьянин день.

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