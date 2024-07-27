RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сегодня - родительская суббота: что нельзя делать в поминальный день

Родительская суббота 2024 (фото: GettyImages)
Автор: Марина Кравченко

Родительская суббота - это поминальный день, когда чтят память умерших родственников и близких. Отмечаются несколько раз в год, меняя дату в зависимости от больших церковных праздников или постов.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что можно и что нельзя делать в поминальный день перед Успенским постом.

Что нельзя делать сегодня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, в родительскую субботу желательно не делать следующее:

  • Спорить, ссориться или сквернословить
  • Сплетничать или наговаривать на других людей
  • Отказывать нуждающимся в помощи
  • Работать на огороде и по дому
  • Заниматься рукоделием
  • Говорить об умерших недобрых словах, ругать их
  • Проводить громкие поминальные обеды
  • Устанавливать памятники на могилах.

На родительские субботы запрещено устраивать обеды и употреблять алкоголь на кладбище, ведь это воспринимается как неуважение к умершим.

Важно провести поминальный день в покое и молитве - ведь считается, что именно молитва тех, кто помнит умершего, помогает его душе обрести покой.

Посещение церкви на родительскую субботу

Накануне родительской субботы в храмах проводятся панихиды (также известные как "парастас", что с греческого означает "просьба" или "ходатайство"), известные как парастасы.

Утром совершается заупокойная Божественная литургия, после которой служат общую панихиду. Перед этим верующие передают записки с именами умерших родственников (только крестных) священнику, который будет вести службу. Молиться за некрещеных членов семьи можно, но только дома и на кладбище перед их могилами.

Свечи в этот день нужно ставить не перед иконами, как обычно, а на специальный столик - "канун", который находится у Распятия. Одновременно с этим вы можете просить Бога за упокой близких, произнося их имена.

Традиционно на родительские субботы верующие приносят в церковь еду на милостыню. Это должны быть песни продукты: хлеб, сахар, крупы, растительное масло, фрукты и овощи, а также печенье, конфеты и все остальное, что не испортится за короткий срок. Мясные продукты приносить нельзя.

Священники также советуют заказать сорокоуст - ежедневные молитвы за прощение грехов и упокой умерших, которые продолжаются в течение 40 дней.

Как правильно поминать усопших

Поминовение усопших родственников - это важная традиция не только для украинцев, но и для людей всего мира. Такие обычаи берут начало еще с дохристианских времен, тесно переплетаясь с религиозными верованиями.

После окончания службы обычно идут на кладбище, чтобы навестить могилы своих родственников и близких. Вопреки запретам тяжелого физического труда, уборка этой территории наоборот поощряется. Можно приводить в порядок не только могилы своих родственников или знакомых, но и неизвестных вам людей, с заброшенными участками. Можно также зажигать лампадки и молиться.

Следует заметить, что на родительские субботы умерших нельзя называть "покойниками". Считается, что их души в этот день имеют особую связь с миром живых, поэтому усопших нужно вспоминать только по именам.

Упоминать умерших можно не только в церкви и на кладбище, но и дома. По традициям на родительские субботы принято устраивать большие поминальные обеды. Чем больше членов семьи собирается в этот день на молитву, тем больше уважения они проявляют своим умершим предкам.

Раньше мы публиковали почему в церкви во время молитвы хочется зевать.

Также читайте, почему на самом деле умершим закрывают глаза и другие предрассудки о смерти.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Sogodni Svyato, Википедия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Церковный календарьПраздники