София Ротару прокомментировала смерть Нины Матвиенко: они с ней сверстницы

Украинская певица и актриса Нина Матвиенко скончалась 8 октября 2023 года . О печальном известии сообщили ее дочь Тоня Матвиенко и зять Арсен Мирзоян. Украинцы оплакивают известную артистку и выражают соболезнования.

Не смолчала и другая легендарная артистка Украины – София Ротару. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Стоит отметить, что София Ротару не была многословной и очень лаконично дала знать, что горюет вместе со всеми – она разместила черно-белый портрет Нины Матвиенко в своей истории, добавила слова "Светлая память" и эмодзи в виде разбитого сердечка.

София Ротару отреагировала на смерть Нины Матвиенко (скриншот)

С первых дней полномасштабного вторжения 76-летняя София Ротару очень редко появляется на публике. Не особенно активна она и в социальных сетях – иногда добавляет реакцию на какие-то общественные события. Но о своем отношении к войне не говорит и интервью не дает.

Последнее сообщение в Instagram артистки было 24 августа – в день Независимости. В этот день также праздновал свой день рождения сын артистки Руслан Евдокименко и Ротару опубликовала фото с ним.

Нина Матвиенко почти до последних дней жизни давала интервью, комментарии, высказывалась о войне и активно появлялась на публике. Ее смерть стала страшной неожиданностью для всех украинцев.