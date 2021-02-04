Софія Ротару заспівала у Воронежі: у мережу потрапило відео концерту

Софія Ротару заспівала на корпоративній вечірці олігарха у Воронежі. Не так давно артистка вирішила продати свій розкішний готель в Ялті, а її директор скаржився на відсутність роботи та зниження доходів. Хоча за райдерам наприкінці 2020 року Ротару просила за один виступ 50 тисяч доларів.

Мабуть, ситуація з виступами почала налагоджуватися і Софія Ротару заспівала у Воронежі на ювілеї місцевого мільйонера. Відео вечірки розмістили в Instagram.

Вечірка проходила в одному з найфешенебельніших готелів Воронежа. А народна артистка і герой України Софія Ротару виконала для гостей свої найпопулярніші хіти: "Червона рута", "Білий танець", "Хуторянка", "Одна калина", "Лаванда".

Відомо, що українська зірка співала для голови великої компанії, яка займається будівництвом по всьому регіону і цьому мільйонерові виповнилося 50 років. Ім'я іменинника не розкривається, але на кадрах одного з відео видно, що Софія Ротару запросила його потанцювати разом з нею на сцені під мелодію з "Червоної рути".

Скільки отримала за такий приватний виступ – невідомо, однак організатори концертів відзначають, що менше ніж за 100 тисяч євро за такі концерти зірка не бере. Крім того, в прайс входять витрати на квитки для співачки, її музикантів і обслуги, а також оплачується проживання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що колишній суддя "Х-фактор" неприємно пройшовся по Софії Ротару.