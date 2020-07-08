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Не поєднуйте ці продукти з ліками: опублікований список

Середа 08 липня 2020 оновлено 06:54
Не поєднуйте ці продукти з ліками: опублікований список
Продукти, які не можна поєднувати з ліками (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Не приймайте ці продукти в їжу після прийому ліків

Іноземні вчені провели ряд досліджень і повідомили, які продукти не можна вживати в їжу після прийому лікарських препаратів. Відзначається, що якщо ви прийняли препарат, краще утриматися від вживання деяких продуктів харчування і препаратів.

Вчені повідомили, що якщо ви приймаєте будь-які лікарські препарати, то вам варто забути про грейпфрут і його похідні.

  • Вживання цитрусових, а саме грейпфрута, надає дуже згубний вплив на печінку, що призводить до сумних наслідків;
  • Якщо ви приймаєте препарати проти тромбозу, то тримайтеся подалі від продуктів, у складі яких багато вітаміну К. Таким прикладом може послужити капуста;
  • препарати для зниження тиску і заспокійливі (проти депресії) повністю втрачають свій терапевтичний потенціал, якщо ви почали вживати в їжу сир.

Також згідно з даними фармакології і фармакотерапії не можна поєднувати:

  • антибіотики тетрациклінової групи і препарати, що містять кофеїн, з молоком, кефіром, сиром;
  • препарати заліза – з чаєм, кавою, молоком, горіхами, зерновими продуктами;
  • препарати кальцію – з газованими прохолодними напоями та соками, що містять лимонну кислоту;
  • антибіотики еритроміцин і ампіцилін – з фруктовими та овочевими соками;
  • аспірин і ліки, що містять ацетилсаліцилову кислоту з маслом, сметаною і жирними продуктами;
  • сульфаніламідні препарати (сульфаметиозол та ін) – з зеленню, шпинатом, молоком, печінкою, зерновими продуктами.

Як ми раніше писали, у Києві шахраї продавали фальшиві ліки.

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