Не поєднуйте ці продукти з ліками: опублікований список

Продукти, які не можна поєднувати з ліками (фото: pixabay.com)

Не приймайте ці продукти в їжу після прийому ліків

Іноземні вчені провели ряд досліджень і повідомили, які продукти не можна вживати в їжу після прийому лікарських препаратів. Відзначається, що якщо ви прийняли препарат, краще утриматися від вживання деяких продуктів харчування і препаратів.

Вчені повідомили, що якщо ви приймаєте будь-які лікарські препарати, то вам варто забути про грейпфрут і його похідні.

Вживання цитрусових, а саме грейпфрута, надає дуже згубний вплив на печінку, що призводить до сумних наслідків;

Якщо ви приймаєте препарати проти тромбозу, то тримайтеся подалі від продуктів, у складі яких багато вітаміну К. Таким прикладом може послужити капуста;

препарати для зниження тиску і заспокійливі (проти депресії) повністю втрачають свій терапевтичний потенціал, якщо ви почали вживати в їжу сир.

Також згідно з даними фармакології і фармакотерапії не можна поєднувати:

антибіотики тетрациклінової групи і препарати, що містять кофеїн, з молоком, кефіром, сиром;

препарати заліза – з чаєм, кавою, молоком, горіхами, зерновими продуктами;

препарати кальцію – з газованими прохолодними напоями та соками, що містять лимонну кислоту;

антибіотики еритроміцин і ампіцилін – з фруктовими та овочевими соками;

аспірин і ліки, що містять ацетилсаліцилову кислоту з маслом, сметаною і жирними продуктами;

сульфаніламідні препарати (сульфаметиозол та ін) – з зеленню, шпинатом, молоком, печінкою, зерновими продуктами.

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