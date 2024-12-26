"Собутильник" або "співпляшник"? Как правильно называть по-украински компаньона по рюмке

В Украине во время застолий часто используют слово "собутильник" для обозначения человека, с которым распивают алкогольные напитки.

Однако это слово является чистым русизмом, а его украинская версия "співпляшник" - лишь структурной калькой с русского названия, а не аутентичным украинским аналогом.

По словам Васильевой, лучшим украинским аналогом к слову "собутильник" является "почарківець" (для мужчин) и "почарківка" (для женщин).

"Почарківец - слово не очень старое, но хорошее. Его можно найти в романе Франсуа Рабле "Гаргантюа и Пантагрюэль" в переводе Анатоля Перепади", - пояснила филолог.

Она привела для примера отрывок из романа: "Так чинить і наш добрий брат Жан. Ось чому кожен прагне його товариства. Він не ханжа, не гольтіпака, він честивий, веселий, сміливий, він добрий почарківець".

Также редактор предложила и другие варианты: товариш по чарці, горілчаний брат, чоповий брат, супияк, співпляшкар.

Васильева призвала использовать слово "почарківець", ведь оно является благозвучным и хорошим примером того, как украинский язык способен сохранять свою уникальность и одновременно совершенствоваться.