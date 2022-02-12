ru ua
Сб, 12 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Собор трьох святих: що категорично не можна робити в це свято

Новость на русском →
Субота 12 лютого 2022 05:27
Собор трьох святих: що категорично не можна робити в це свято Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

12 лютого православний світ відзначає свято під назвою Собор трьох святителів Василія Великого, Іоанна Златоуста і Григорія Богослова.

Всі прикмети і заборони, а також у кого іменини в це свято, читайте в матеріалі Styler.

У цей день їх прийнято було вшановувати і згадувати святих. Вони прославилися своїми проповідями і релігійними творами. Згідно з переказами, за часів правління візантійського імператора Олексія I Комніна митрополиту Іоанну приснився дивний сон. Він побачив святих, які наказали йому встановити святкування їх пам'яті в один день, бо всі вони однаково рівні перед Богом.

У народі 12 лютого називають святом сімейної святості, через те, що всі три сім'ї Святителів були дуже побожними і виховували своїх дітей в любові і вірі. У цей день заведено ходити до церкви і молитися трьом Святим.

12 лютого здавна заведено збиратися всією сім'єю після відвідування церкви і кликати в гості родичів.

Головні прикмети цього дня:

  • На небі зійшов червоний місяць - до сильного вітру.
  • Піднявся вітер - буде сирий рік.
  • Зайці в сади приходять - буде морозна погода
  • Дерева інеєм вкрилися - буде скоро тепло.
  • Подув північний вітер, а хмар немає – настануть сильні холоди.
  • Якщо миші виходять на сніг - буде відлига.
  • Кінь на землю лягає - чекайте снігу.
  • Сонце в хмару закочується - до бурану.
  • Якщо вовки під житлом виють - будуть морози.

Що не можна робити в цей день:

  • Не можна в цей день злитися і ревнувати - може трапитися нещастя.
  • Не можна шити і прясти в цей день.
  • Працювати на землі забороняється.

До речі, іменини сьогодні святкують: Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим, Петро, Степан, Федір. Привітайте цих людей з днем ангела, їм буде приємно!

Читайте також, 10 речей, які не варто дарувати на День святого Валентина.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Україні
LITE
Кращий стрітстайл Тижня моди в Стокгольмі осінь-зима 2022
Кращий стрітстайл Тижня моди в Стокгольмі осінь-зима 2022