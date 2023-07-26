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Собор архангела Гавриила: что строго нельзя делать в этот день, а что обязательно нужно

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Среда 26 июля 2023 06:00
Собор архангела Гавриила: что строго нельзя делать в этот день, а что обязательно нужно Какой церковный праздник 26 июля (Getty Images)
Автор: Styler

26 июля в церковном календаре отмечается Собор архангела Гавриила. В народе праздник получил название День Гаврилы Летнего, Гаврилов день, Гаврила Летний, и считался временем сбора урожая, жатвы.

Что можно и категорически нельзя делать в праздник, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.

Особенности и традиции этого дня

Издавна на Гаврилу Летнего люди спешили с утра в поле на сбор пшеницы и ржи, чтобы поспеть до дождей с грозами, которые могут испортить урожай.

При этом было принято класть за пазуху кусок хлеба, который затем оставляли там, где начинали заготавливать сено для скота.

Бытовало поверье, что с этой даты архангел Гавриил ступает на хлебные поля в образе золотого света - и оно само становится золотым.

По обычаю, первый сноп в этот день должна жать самая старшая в семье женщина. Его бережно украшали лентами и относили домой, ставя перед иконами. Верили, что этот сноп-оберег приобретает целебные свойства.

Что нельзя делать в этот день

  • Хотя время и посвящали сбору урожая, но другая физическая тяжелая работа была под запретом в эту дату. Суеверные считали, что нарушителя может ударить молния.
  • Ссориться, ругаться и выяснять отношения, а также пререкаться со старшими и родными в этот праздник - считалось дурной приметой, за что, как говорили, будет неудачи, и высок риск поплатиться здоровьем.
  • Походы в баню в эту дату, по поверьям, сулили финансовые трудности и потерю денег.
  • Проблемы с достатком, как говорили, ждали и тех, кто сметает со стола и выбрасывает хлебные крошки.
  • Еще одной плохой приметой было носить в этот день только темную одежду - считалось, что в противном случае дела не будут идти на лад.
  • Считалось, что если перед выходом из дома три раза споткнуться о порог - то покидать жилье вообще не стоит - иначе это сулило неприятности.

Основные приметы на Архангела Гавриила

  • Если в этот день сухая погода, то это предвещало и осень сухую.
  • Если пошли проливные дожди, то урожая хорошего не будет.
  • Ласточки, которые летают низко 26 июля, предвещали затянувшуюся осень.
  • Если потемнели облака в небе, то жди скорого ненастья.
  • Если в эту дату зарядил ливень, то зима будет ранняя и холодная.

Кто празднует День ангела 26 июля

В эту дату дни ангела отмечают Гавриил, Анна, Мирослава, Ефим, Антон, Степан, Юлиан, Сара.

Ранее мы писали, какие церковные праздники украинцы отметят в августе 2023.

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