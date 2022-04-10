"Собаки їли з собачого казана": відео з Ірпеня, де хазяйнувала "друга армія світу"

"Отак вони хазяйнували. Були дивани, а вони спали, бачте, на матраці. Отак їли наше сало… "Вторая армія", бачите. Хороший їм будиночок попався. Отак вони їли…

Повна хата була тарілок, а їли вони отак. І в собачому казані готували собі їсти. Вони ж не знали, що це для собаки казан. Собаки їли з собачого казана", - говорить автор відео.

На кадрах видно, що окупанти навели в будинку страшний безлад, як в спальні, так і в їдальні. Вочевидь, такий побут для росіян - варіант норми.