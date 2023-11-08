Собака спасла от ХАМАС целую семью ценой собственной жизни: приняла удар на себя

Бонита - полицейская собака на пенсии, которая жила в доме Коэнов в кибуце Суфа. Отец семейства Авиад познакомился с Бонитой на службе, он служит в полиции сапером. Когда собаку "списали" на пенсию, он решил забрать ее в свой дом. Так она стала любимицей всей семьи.

В ту роковую субботу, 7 октября, террористы подошли очень близко к дому Коэнов. Бонита тут же бросилась им навстречу, чтобы защитить обитателей дома.

Боевики ХАМАС застрелили отважного пса. Но после этого они решили не подходить к дому, откуда выскочила грозная собака. Именно это и спасло жизнь всей семье Коэнов.

7 ноября в Национальном полицейском колледже прошла необычная и трогательная церемония поминовения в память о полицейской собаке Боните, которая спасла целую семью. В честь этой отважной собаки открыли мемориальную доску.