Собака зірвалася з прив'язі і кинулася на людей: постраждала п'ятирічна дитина (відео)

Під Луцьком, в селищі Змїїнка, домашній пес зірвався з прив'язі і почав кидатися на оточуючих. Про інцидент розповів місцевий активіст і волонтер Олег Бондарук в співтоваристві "Княгинівська громада" в соціальній мережі Facebook.

Він повідомив, що пес спочатку агресивно кидався на сільських собак, а потім напав на п'ятирічну дівчинку. У неї множинні рани голови і руки.

"У сусіда з прив'язі пес зірвався і бігав по навколишніх вулицях, проявляючи агресію до інших собак. І в результаті покусав дівчинку приблизно п'яти років. Рвані рани на голові і прокусана рука. Власники собак, звертаю вашу увагу! Виховуйте своїх домашніх тварин і їх соціалізуйте. У таких ситуаціях ви будете відповідати перед законом!" – написав Бондарук.

У коментарях користувачі обурені тим, як часто собаки стали нападати на мирних громадян, а особливо на дітей. Вони вважають, що за таке треба карати суворіше, ніж мінімальним штрафом.

Господар повинен відповісти за свою собаку, але не мінімальним штрафом. Хоча батьки дитини повинні самі вирішити і прийняти правильне рішення. Дуже шкода і дитину, і всю сім'ю. Я б собаку пристрелила однозначно.

Справа ж не в собаці. А в господарі, який нею не займається.

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