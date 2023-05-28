Собака пахнет псиной не просто так: почему это происходит и как можно избавиться от этого запаха

Почему у собак появляется запах псины

Собаки могут неприятно пахнуть псиной после прогулки под дождем или в сырую погоду, после купания в водоемах, а также после процесса мытья дома, под теплой водой.

Многие хозяева привыкают к специфическому запаху и часто его просто не замечают. А вот окружающие, особенно аллергики, не переносят этот "аромат". И часто люди винят именно хозяев, считая, что они плохо ухаживают за животными.

Но увы, это правда лишь отчасти. Дело в том, что запах псины возникает не сам по себе - его провоцирует так называемый микробиом, то есть бактерии и дрожжи, которые нашли чудесные условия для жизни и размножения в густой собачьей шерсти.

Эти микроорганизмы поселяются в кожном сале, которое находится возле корней волос. Жир обычно защищает кожу животного от попадания микробов в организм и увлажняет ее, но против этих бактерий он бессилен.

Эти бактерии питаются липидами и выделяют отходы, которые содержат мелкие соединения. Именно они при контакте с водой вызывают запах псины. Чем больше жира выделяет кожа собаки, тем сильнее она будет неприятно пахнуть. Особенно это заметно у пород с густой шерстю - овчарки, лабрадоры и другие.

Полностью удалить из шерсти собаки микроорганизмы сложно и даже опасно - кожа потеряет природный защитный слой и увлажнение. С другой стороны, чрезмерное количество грибков и бактерий плохо влияет на иммунную систему животных. И это может вызвать инфекционные заболевания кожного покрова.

Собаки пахнут псиной не просто так (фото: pixabay.com)

Как поддерживать кожи собаки здоровой

Не давайте купаться в грязных водоемах. Это касается многих прудов и озер - в такой воде подхватить заразу можно буквально за пару минут. Тем более, что пока влага будет испаряться из шерсти, прелый запах будет усиливаться.

Ухаживайте за шерстью ежедневно. После прогулки проверяйте шерсть на наличие грязи, которая могла прилипнуть. Протирайте лапы влажным полотенцем или салфетками, расчесывайте шерсть, удаляйте грязь из ушей и возле глаз. Внимательно осматривайте участок под хвостом - если там есть остатки экскрементов, обработайте теплой и влажной губкой.

Не забывайте мыть собаку. Животных с большим количеством шерсти рекомендуется купать не реже 1 раза в месяц, летом можно чаще. Во время купания используйте специальные шампуни и кондиционеры для шерсти с соответствующим уровнем pH.

Использовать человеческие шампуни категорически запрещено. Собак с густым подшерстком ветеринары рекомендуют дополнительно поливать специальным ополаскивателем - 2 ст. ложки уксуса (9%) на 3 литра воды.

При этом старайтесь тщательно промывать густую шерсть, чтобы удалить все остатки моющего средства. Иначе может появиться раздражение, а с ним - специфический запах. Также после купания нужно просушить шерсть собаки полотенцем или феном.

Используйте дезодоранты для шерсти. Молекулы неприятного запаха быстро расщепляются под воздействием специального дезодоранта для животных. Баллончик нужно встряхнуть, распылить на чистую сухую шерсть и расчесать.

Расчесывайте и вовремя тримингуйте. Собак с длинной шерстью или густым подшерстком необходимо постоянно вычесывать. Это позволит избавить ваш дом от большого количества шерсти по углам, а также не позволит преть волосяному покрову и источать неприятный запах. Расчесывать и стричь можно самостоятельно, а можно обращаться к профессиональному грумеру.

Убирайте дома. Регулярно стирайте постельное белье, коврики и подстилки, мягкие игрушки и другие предметы интерьера, с которыми взаимодействует ваш питомец. Своевременная уборка остановит распространение бактерий, а значит не позволит им перекочевать на шерсть животных повторно.

Самый лучший способ для быстрой регулярной уборки и обработки мебели - распыление раствором из воды и уксуса. Также эффективна для профилактики грибков пищевая сода. Пятна или неприятный запах, который въелся, можно посыпать содой и оставить на пару минут, а потом пропылесосить.

Обратитесь к ветеринару. Если вы заметили, что неприятный запах от шерсти собаки усиливается и справиться с этой проблемой не помогают разные способы - запишитесь на осмотр к ветеринару. Не исключено, что причина именно в паразитах, кожных инфекциях, эндокринных или метаболических расстройствах.