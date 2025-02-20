Собака крутится на месте перед сном? Почему она это делает и когда стоит волноваться

Перед тем, как улечься спать, многие собачки крутятся на одном месте - будто ищут какую-то более удобную позу. Поведение порой кажется забавным, а порой и беспокоит владельцев. Что скрывается за такой привычкой и может ли это быть признаком проблем со здоровьем?
Почему собака может крутиться перед сном и в каких случаях стоит волноваться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Гнездование
Собаки часто крутятся на месте, чтобы создать себе комфортное и безопасное место для сна. Это инстинкт, который они унаследовали от своих предков, которые жили в дикой природе и должны были устраивать себе постель из веток и листьев.
Физиология
Кружение перед сном помогает подготовить организм к состоянию покоя. И этот процесс собаке нужен для здоровья и расслабления. Он помогает стимулировать кровообращение, особенно это важно после длительных периодов активности.
Проверка на безопасность
Кружась на месте, собака может проверять, нет ли поблизости опасности. Это помогает ей чувствовать себя в безопасности перед тем, как заснуть.
Определение направления ветра
Иногда собаки крутятся, чтобы определить направление ветра и лежать носом против ветра. Это позволяло их предкам быстро услышать запах опасности.
Обратите внимание на лежак
Если ваш любимец стал крутиться очень долго - возможно его лежак не очень удобный или жесткий. Положите дополнительный плед и посмотрите на поведение собаки.
Хотя кружение на месте перед сном обычно является нормальным поведением, иногда это может быть признаком проблем со здоровьем:
Артрит или другие боли в суставах
Если собака постоянно крутится и не может найти удобное положение, это может свидетельствовать о боли в суставах или других физических проблемах.
Кожные заболевания
Если собаку беспокоит зуд или раздражение, она может крутиться перед сном, чтобы избавиться от дискомфорта.
Неврологические расстройства
В некоторых случаях чрезмерное кружение может быть симптомом неврологических проблем или обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР).
Стресс или тревога
Собаки могут крутиться на месте, если они испытывают стресс или тревогу. Если вы заметили, что ваша собака стала чаще крутиться и ведет себя необычно, стоит проконсультироваться с ветеринаром.
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При написании материала были использованы источники: American Kennel Club, PetMD, VCA Hospitals