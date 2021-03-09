Собак президента Байдена вигнали з Білого дому: названа причина

У Джилл і Джо Байденів на піклуванні дві німецькі вівчарки – Мейжор і Чампа. Першим з'явився Чампа. Його взяли в сім'ю у 2008 році. А Мейжора Джо Байден завів у 2018 році. Дочка Байдена Ешлі побачила на Facebook рекламу про те, що в притулку з'явився послід цуценят, яким потрібна сім'я. Так Мейжор став членом сім'ї.

З Мейжором в Білому домі стався неприємний епізод – пес виявив агресивність до одного з охоронців і вкусив його. Яку травму отримав охоронець Білого дому – невідомо, але незабаром було прийнято рішення про перевезення вівчарок у Вілмінгтон, в Делавері.

Як прокоментували в Білому домі, Мейжор неодноразово демонстрував порушення поведінки, стрибав, влаштовував гавкіт і ганяв співробітників служби безпеки. Чампа поводив більш спокійно, але він набагато старше Мейжора і вже не настільки активний.

Обидва пси переїхали в Білий дім через тиждень після інавгурації Джо Байдена і це було бажання Джилл Байден. Вона розповіла на "Шоу Келлі Кларксон", що дуже хоче, щоб пси жили разом з ними.

"Я була одержима тим, щоб влаштувати наших собак. Тому що у нас є стара собака і дуже молода собака. Їм потрібно піднятися на ліфті, вони до цього не звикли, і вони змушені виходити на Південну галявину, де за ними спостерігає безліч людей. Так що, я була одержима тим, щоб всіх заспокоїти", - розповіла Джилл Байден.

Відомо, що псам в Білому домі майже нічого не забороняли, але серед заборон були меблі. Однак Мейжора одного разу застали на дивані.

В Делавері собаки перебувають під наглядом спеціальних працівників. Варто зазначити, що у Чампи і Мейжора є власний акаунт в Instagram, де часто з'являються фото з господарями.