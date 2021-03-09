Собак президента Байдена выгнали из Белого дома: названа причина

У Джилл и Джо Байденов на попечении две немецкие овчарки – Мейжор и Чампа. Первым появился Чампа. Его взяли в семью в 2008 году. А Мейжора Джо Байден завел в 2018 году. Дочь Байдена Эшли увидела на Facebook рекламу о том, что в приюте появился помет щенков, которым нужна семья. Так Мейжор стал членом семьи.

С Мейжором в Белом доме произошел неприятный эпизод – пес проявил агрессивность к одному из охранников и укусил его. Какую травму получил охранник Белого дома – неизвестно, но вскоре было принято решение о перевозе овчарок в Уилмингтон, в Делавере.

Как прокомментировали в Белом доме, Мейжор неоднократно демонстрировал возбужденное поведение, прыгал, устраивал лай и гонял сотрудников службы безопасности. Чампа вел себя более спокойно, но он намного старше Мейжора и уже не настолько активный.

Оба пса переехали в Белый дом через неделю после инаугурации Джо Байдена и это было желание Джилл Байден. Она рассказала на "Шоу Келли Кларксон", что очень хочет, чтобы псы жили вместе с ними.

"Я была одержима тем, чтобы устроить наших собак. Потому что у нас есть старая собака и очень молодая собака. Им нужно подняться на лифте, они к этому не привыкли, и они вынуждены выходить на Южную лужайку, где за ними наблюдает множество людей. Так что, я была одержима тем, чтобы всех успокоить", - рассказала Джилл Байден.

Известно, что псам в Белом доме почти ничего не запрещали, но среди запретов была мебель. Однако Мейжора однажды застали на диване.

В Делавэре собаки находятся под присмотром специальных работников. Стоит отметить, что у Чампы и Мейжора есть собственный аккаунт в Instagram, где часто появляются фото с хозяевами.