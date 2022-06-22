Як знизити тиск без дорогих ліків і таблеток: прості способи

В Україні підвищений тиск - досить поширена проблема серед громадян. За даними статистики, кожен другий в нашій країні страждає на гіпертонію, при цьому далеко не завжди люди про це знають, адже менше чверті перевіряють свій артеріальний тиск.
Про це передає "Країна здоров'я".
Для "збивання" тиску можна використовувати лікарські препарати, часом досить дорогі, а можна застосовувати природні способи не допущення виникнення проблеми і ретельніше стежити за станом свого організму, позбутися шкідливих звичок, звернути увагу на раціон.
Однією з найпоширеніших причин виникнення артеріальної гіпертонії, поряд з генетичною схильністю, віком і статтю, є надмірна вага.
Так, набір "зайвої" маси тіла можна визначити за розміром кола талії: у жінок - понад 88 сантиметрів, у чоловіків - більше ніж 102 сантиметрів.
При зниженні ваги на 1 кілограм тиск знижується на 1 одиницю. За ефективністю це можна порівняти з дією лікарського препарату.
Нагадаємо, що у здорових людей в будь-якому віці артеріальний тиск не повинен переступати поріг в 140 на 90 мм рт. ст. Звичайні характеристики: 120 - 129 на 80 - 84 мм.
Ще один спосіб полягає в тому, щоб дотримуватися правильного харчування, контролювати кількість солі в раціоні.
Фізична активність і піші прогулянки також важливі - при цьому судини розширюються і покращується провідність крові, яка збагачується киснем.
Інші способи, які допомагають знижувати тиск без всяких лікарських препаратів, це:
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