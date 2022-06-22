Як знизити тиск без дорогих ліків і таблеток: прості способи

Для "збивання" тиску можна використовувати лікарські препарати, часом досить дорогі, а можна застосовувати природні способи не допущення виникнення проблеми і ретельніше стежити за станом свого організму, позбутися шкідливих звичок, звернути увагу на раціон.

Що часто провокує підвищений тиск

Однією з найпоширеніших причин виникнення артеріальної гіпертонії, поряд з генетичною схильністю, віком і статтю, є надмірна вага.

Так, набір "зайвої" маси тіла можна визначити за розміром кола талії: у жінок - понад 88 сантиметрів, у чоловіків - більше ніж 102 сантиметрів.

Що допоможе знизити тиск без ліків

При зниженні ваги на 1 кілограм тиск знижується на 1 одиницю. За ефективністю це можна порівняти з дією лікарського препарату.

Нагадаємо, що у здорових людей в будь-якому віці артеріальний тиск не повинен переступати поріг в 140 на 90 мм рт. ст. Звичайні характеристики: 120 - 129 на 80 - 84 мм.

Ще один спосіб полягає в тому, щоб дотримуватися правильного харчування, контролювати кількість солі в раціоні.

Фізична активність і піші прогулянки також важливі - при цьому судини розширюються і покращується провідність крові, яка збагачується киснем.

Інші способи, які допомагають знижувати тиск без всяких лікарських препаратів, це: