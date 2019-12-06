Сніжана Єгорова розповіла, чи дає Антін Мухарський гроші на дітей

Сніжана Єгорова (фото: instagram.com/snezha_egorova)

Після розлучення Єгорової з Мухарським пройшло вже 7 років

Телеведуча Сніжана Єгорова, яка раніше здивувала новина про заручини, двічі розлучена, її перший чоловік - кліпмейкер Семен Горов, від нього Єгорова має двох дітей - Анастасію та Олександру. А другий – шоумен Антін Мухарський, від нього у телеведучої троє дітей - Аріна, Андрій та Іван. Чи підтримує Мухарський їхніх спільних дітей матеріально, Сніжана Єгорова розповіла в передачі "Зірковий шлях" в рубриці "Кава з перцем" на каналі "Україна".

Розлучення з Мухарським видався дуже скандальним і довго обговорювалося в пресі.

"Вже пройшло 7 років. Він пішов з родини, коли нашому молодшому сину було півроку, я годувала його грудьми. Я 2 роки взагалі сподівалася, що ми знайдемо спільну мову, і як дорослі люди, розійдемося цивілізовано. 5 років тривали суди. Він живе своїм особистим життям. У мене немає аліментів. У мене є договір, який власне є основним документом, за яким ми мали діяти, тому що ми дійшли певної згоди. Звісно, він повернув всі борги, які накопичилися протягом 4 років. Він сплачує справно суму, яка зазначена в договорі. Тому що договір йому не вдалося розірвати, бо його складено в інтересах дітей. Антін сплачує кошти, тому що постійно знаходиться за кордоном, і не хоче потрапляти в цю пастку, хоче перетинати кордон спокійно", - говорить "Зірковому шляху" Єгорова.

Діти Сніжани Єгорової (фото: facebook.com/snezhana.egorova.9)

Так само можуть тепер перетинати кордон і діти, адже раніше, за твердженням Сніжани, Антін Мухарський не давав дозволу на їхній закордонний відпочинок. Чому так, намагався з'ясувати їхній старший син.

"Декілька разів Андрюша намагався з ним поговорити. Це Андрюша мені розповідає. Антін безперешкодно міг спілкуватися з дітьми, якщо домовлявся зі мною. І він його питав: «Тато, чому ми не можемо виїжджати за кордон?», - питав Андрюша. «Тому, синок, що я революціонер. Я вибрав революцію, а не сім’ю. А твоя мама ставить мені палки в колеса», - говорив зазвичай російською з дітьми Антін. Андрюша каже: «Папа, почекай». Увага, людині 10 років на той момент. Андрюша каже: «Папа, це твої стосунки з нашою мамою. Я питаю, чому ми, я, Аріна і Ваня, не можемо виїхати за кордон». «Тому що, синку, я – революціонер». І далі коментар мого сина: «І потім я зрозумів, мама, що він шизофренік, налив йому чаю, ми пограли в шахи і він поїхав додому", - поділилася на каналі "Україна" Сніжана Єгорова.

Нагадаємо, раніше Мішина Ксенія загадково прокоментувала чутки про роман з Остапчуком.