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Сніг, зливи та сильний вітер: де в Україні найсильніше зіпсується погода

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Понеділок 13 грудня 2021 06:30
Сніг, зливи та сильний вітер: де в Україні найсильніше зіпсується погода Фото: Погода в Україні принесе сильний сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні суттєво зіпсується у понеділок, 13 грудня. Місцями очікуються сильні дощі, сніг, вітер буде по всій території поривчастим, 7-12 метрів на секунду, а температура - низькою.

Читайте нижче докладний прогноз погоди в нашому матеріалі Styler.

За даними Українського гідрометцентру, сніг сьогодні очікується у західних областях, на півночі - мокрий сніг, у центрі та більшості південних областей - дощ. Від опадів втримається хіба східна і південно-східна частина країни.

Температура в цей день на заході від -3 до +1 градуса, на півдні +6... +10, в Криму +12... + 14 тепла. А в інших областях від 0 до + 5.

Вітер очікується південно-східний, сильний - від 7 до 12 метрів в секунду.

Сніг, зливи та сильний вітер: де в Україні найсильніше зіпсується погода

Скрін: Погода в Україні 13 грудня (meteo.gov.ua)

Що буде з погодою в Києві

Судячи з прогнозу ресурсу Gismeteo, у столиці буде багато опадів у наступні десять днів - сніг, мокрий сніг, дощ. Температура вдень буде трохи перевищувати нульову, а вночі - невеликий мороз. З 20-го грудня до Києва прийде похолодання.

Сніг, зливи та сильний вітер: де в Україні найсильніше зіпсується погода

Скрін: Прогноз погоди для Києва (gismeteo.ua)

Раніше синоптик розповів також, коли в Україні почнеться справжня зима.

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