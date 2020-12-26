У РНБО пояснили, як відбити напад Росії без загальної мобілізації

Ідею Володимира Зеленського про загальну мобілізацію в разі нового нападу Росії в Раді національної безпеки і оборони назвали нереалістичною, позаяк більшість українців не готові до цього ідеологічно, а також не навчені.

Про це заявив заступник секретаря РНБО генерал-майор Сергій Кривонос, передає "НВ".

На думку військового, оточення президента переконує главу держави у можливості мобілізації чоловіків і жінок для стримування чергової атаки РФ на Україну, однак на практиці цього не відбудеться.

"Ми, які це пройшли і бачили це у свої реаліях, - ми розуміємо, що навіть якщо теоретично ми зможемо мобілізувати жінок і чоловіків - а чи навчені ці люди тримати зброю в руках? Ні. Чи хочуть ці люди це робити? Ні", - сказав Кривоніс.

Генерал вважає, що "патріотизм не підтримується на рівні держави", і 2014 рік показав, що "величезна кількість йшла, але ще більша кількість - втікала від мобілізації".

"І 2018 рік, коли ввели воєнний стан, також показав, що величезна кількість втекла. Тому держава повинна виховувати цей мобілізаційний резерв, і ідеологічно також. Це не досягається за рік", - сказав заступник секретаря РНБО.

Також Кривонос зазначив, що, крім мобілізації громадян, необхідно відповідне навчання.

"Тому що ми ж не воюємо м'ясом, не кидаємо людей десятками тисяч", - зазначив генерал.

Кривонос закликав враховувати у разі чергового нападу РФ на Україну досвід вірмено-азербайджанського військового конфлікту в Нагірному Карабасі, який показав, що "невелика кількість особового складу у взаємодії з технікою при правильно спланованих операціях дозволяє досягти високих результатів".

"Тому величезна кількість мобілізованих людей не розв'яже питання здатності протидіяти ворогові", - резюмував він.

Раніше ми розповідали, кого мобілізують у разі нового нападу Росії та хто не піде воювати згідно із законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Нагадаємо, що Азербайджан за підсумками війни зміг нав'язати Вірменії свої умови миру в Нагірному Карабасі та повернути собі значну частину територій. Додамо також, що згідно з домовленостями між Баку і Єреваном, в Карабасі розміщується російська "миротворча місія".