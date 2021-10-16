У РНБО дали прогноз про пік хвилі коронавірусу в Україні: "викликає занепокоєння"

В Україні зараз переважає штам коронавірусу "Дельта", і перебіг хвороби у заражених проходить важче - пацієнти потребують більші обсяги кисню в лікарнях, зазначив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Про це він заявив в ефірі ток-шоу " Свобода слова Савіка Шустера ".

За словами секретаря РНБО, питання забезпечення киснем в клініках зараз "викликає занепокоєння".

Данілов розповів, що пік нової хвилі коронавірусу в країні очікується приблизно в кінці жовтня - початку листопада, при цьому медична система до цього готова.

"Ми вважаємо, що пік буде з 25 жовтня. У нас буде 10 складних днів", - заявив він.

У РНБО розраховують, що в лікарнях будуть госпіталізовані "50-55 тисяч людей одномоментно".

"Але ми вважаємо, що наша система готова. Єдине питання, яке викликає занепокоєння - це забезпечення киснем", - звернув увагу Данілов.

Він додав, що на тлі домінуючого в Україні індійського COVID-штаму "Дельта" гостро стоїть проблема наявності ШВЛ-апаратів у лікарнях.

"Ми потребуємо зараз дуже великі обсяги кисню. Якщо раніше, коли людина хворіла, то вистачало від 5 до 12 літрів, то сьогодні у нас є випадки, коли потрібно відразу 15, 20 і 30 літрів", - говорить Данілов.

Як повідомлялося, в Україні минулої доби виявили ще понад 13 600 випадків коронавірусу.

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