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В СНБО дали прогноз о пике волны коронавируса в Украине: "вызывает беспокойство"

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Суббота 16 октября 2021 07:42
В СНБО дали прогноз о пике волны коронавируса в Украине: "вызывает беспокойство" Коллаж РБК-Украина: названа дата пика волны заболеваемости COVID-19 в Украине
Автор: Владимир Костырин

В Украине сейчас преобладает штамм коронавируса "Дельта", и течение болезни у зараженных проходит тяжелее - пациенты нуждаются в больших объемах кислорода в больницах, отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

По словам секретаря СНБО, вопрос обеспечения кислородом в клиниках сейчас "вызывает беспокойство".

Данилов рассказал, что пик новой волны коронавируса в стране ожидается приблизительно в конце октября - начале ноября, при этом медицинская система к этому готова.

"Мы считаем, что пик будет с 25 октября. У нас будет 10 сложных дней", - заявил он.

В СНБО рассчитывают, что в больницах будут госпитализированы "50-55 тысяч человек одномоментно".

"Но мы считаем, что наша система готова. Единственный вопрос, который вызывает беспокойство - это обеспечение кислородом", - обратил внимание Данилов.

Он добавил, что на фоне доминирующего в Украине индийского COVID-штамма "Дельта" остро стола проблема наличия ИВЛ-аппаратов в больницах.

"Мы нуждаемся сейчас в очень больших объемах кислорода. Если раньше, когда человек болел, то хватало от 5 до 12 литров, то сегодня у нас есть случаи, когда нужно сразу 15, 20 и 30 литров", - говорит Данилов.

Как сообщалось, в Украине в прошлые сутки выявили еще более 13 600 случаев коронавируса.

В предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" рассказали, как украинцы спасали евреев во время Холокоста.


Также бывший министр финансов Украины и экс-секретарь СНБО Украины Александр Данилюк объяснил "свои офшоры".


Эксперт ЮНИСЕФ в Украине Екатерина Булавинова ответила: почему есть медики, которые отказываются от вакцинации и рассказала, кому нельзя делать прививки.


А еще украинцы высказались на тему того, должен ли Зеленский после скандала с офшорами объяснить все народу.


В том же выпуске Давид Арахамия прокомментировал, что "слуги" решали в Трускавце, кого еще заменят и чувствуют ли уже внутреннее движение во фракции.

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СНБО Алексей Данилов Коронавирус
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