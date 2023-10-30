На снайпершу Эмеральд совершено покушение: первые подробности

Покушение на Эмеральд - что этому предшествовало

Снайперша рассказала, что она дала новое большое интервью, на которое была приглашена еще одна девушка, когда-то находившаяся в отношениях со Стипанюком. Это держалось в секрете. Но на днях Эмеральд узнала, что та девушка начала получать угрозы.

Неизвестные писали, что передают "поздравления от Евгеши". Также они пытались запугать девушку и утверждали, что ее и всех остальных "замочат".

Эмеральд показала угрозы, которые получила бывшая девушка Стипанюка (скриншот)

Покушение на Эмеральд - что известно

Сегодня же снайперша рассказала, что 29 октября на нее и ее охранника неизвестные совершили покушение на убийство. При этом Эмеральд заявила, что это делали "Стипанюк и его компашка".

"С нами все хорошо. Также все уже на экспертизе. Заявления написано. Люди, чтобы вы поняли цену правды", - заявила Эмеральд.

Эмеральд о покушении (скриншот)

При этом она обратилась к подписчикам и попросила не спрашивать ее о том, серьезно ли она говорит о покушении. Снайперша уверяет, что все уже зафиксировано правоохранителями, а сама она была к этому готова.

"Не надо меня жалеть. Я знала, на что иду. Я даже готовилась к тому, что, возможно, такое будет, что где-то в лесу меня найдут. Я полностью беру на себя ответственность", - подчеркнула Эмеральд.

Скандальный развод снайперши Эмеральд

Военная, обвиняющая бывшего в насилии, уже рассказывала, что из-за Стипанюка она чуть не потеряла ребенка. Также снайперша сообщала, что на связь с ней вышла женщина, которая знакома с ее экс-избранником, и он ее якобы изнасиловал в лесу.

На фоне скандала Эмеральд угрожают "слить" интимные видео с ее участием. Сама она говорит, что ее ничего не остановит, потому что она хочет раскрыть всю правду о бывшем.