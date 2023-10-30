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На снайпершу Эмеральд совершено покушение: первые подробности

Эмеральд рассказала об угрозах (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)
Автор: Полина Иваненко

Снайперша Евгения Эмеральд, которая недавно объявила о разводе с Евгением Стипанюком и рассказала, что он сидит в Киеве, но имеет самую высокую зарплату ВСУ, сделала заявление. Она сообщила, что на нее было совершено покушение.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Эмеральд.

Покушение на Эмеральд - что этому предшествовало

Снайперша рассказала, что она дала новое большое интервью, на которое была приглашена еще одна девушка, когда-то находившаяся в отношениях со Стипанюком. Это держалось в секрете. Но на днях Эмеральд узнала, что та девушка начала получать угрозы.

Неизвестные писали, что передают "поздравления от Евгеши". Также они пытались запугать девушку и утверждали, что ее и всех остальных "замочат".

Эмеральд показала угрозы, которые получила бывшая девушка Стипанюка (скриншот)

Покушение на Эмеральд - что известно

Сегодня же снайперша рассказала, что 29 октября на нее и ее охранника неизвестные совершили покушение на убийство. При этом Эмеральд заявила, что это делали "Стипанюк и его компашка".

"С нами все хорошо. Также все уже на экспертизе. Заявления написано. Люди, чтобы вы поняли цену правды", - заявила Эмеральд.

Эмеральд о покушении (скриншот)

При этом она обратилась к подписчикам и попросила не спрашивать ее о том, серьезно ли она говорит о покушении. Снайперша уверяет, что все уже зафиксировано правоохранителями, а сама она была к этому готова.

"Не надо меня жалеть. Я знала, на что иду. Я даже готовилась к тому, что, возможно, такое будет, что где-то в лесу меня найдут. Я полностью беру на себя ответственность", - подчеркнула Эмеральд.

Скандальный развод снайперши Эмеральд

Военная, обвиняющая бывшего в насилии, уже рассказывала, что из-за Стипанюка она чуть не потеряла ребенка. Также снайперша сообщала, что на связь с ней вышла женщина, которая знакома с ее экс-избранником, и он ее якобы изнасиловал в лесу.

На фоне скандала Эмеральд угрожают "слить" интимные видео с ее участием. Сама она говорит, что ее ничего не остановит, потому что она хочет раскрыть всю правду о бывшем.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что снайперша отреагировала на нумерологический разбор относительно своего развода.

Кроме того, Эмеральд сделала заявление на фоне скандала с "Азовом" и бизнес-клубом.

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