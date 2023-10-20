Снайперша Эмеральд честно ответила, за какие деньги сейчас живет

Снайперша Евгения Эмеральд, заявившая о разводе с мужем-военным , рассказала, за какие деньги она рожала в частной клинике. Она призналась, что сегодня Евгений Стипанюк ей и их маленькой дочери ничем не помогает.

Кто оплачивал роды Эмеральд в "элитной" клинике

Снайперша рассказала, что дочь от Стипанюка она рожала в частном и очень недешевом роддоме. Впрочем, платить за это ей не пришлось. Военная смогла бесплатно родить ребенка, ведь клиника помогает защитникам и защитницам Украины.

"Это очень-очень дорогая частная клиника. Честно, у меня не было таких денег, но они помогают и поддерживают военных. Поэтому я рожала по специальной программе для военных бесплатно", - заявила снайперша.

Снайперша родила дочь несколько месяцев назад (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)

За какие деньги живет Эмеральд

Сейчас же снайперша находится в декрете. Она призналась, что Стипанюк не помогает ей деньгами и не обеспечивает их дочь. Впрочем, Эмеральд говорит, что не рассчитывает на других.

"Я официально в декрете. У меня нет бизнеса, я не работаю. Но, слава Богу, мне 32 года и я знала, что нужно полагаться в этой жизни только на себя. И даже когда я находилась в отношениях со Стипанюком, я не надеялась , что он будет меня обеспечивать", - отметила снайперша.

Стипанюк и Эмеральд развелись почти через год после свадьбы (фото: instagram.com/libkos)

По словам Эмеральд, она откладывала на "черный" день и имеет возможность обеспечить свою семью. У снайперши есть недвижимость, которая приносит ей определенные доходы. Но она признает, что в прошлом могла зарабатывать гораздо больше.