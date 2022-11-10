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Снайпер попал в голову: в Днепре врачам чудом удалось спасти жизнь военному

Медики спасли военного в Днепре (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Днепре медикам удалось спасти мужчину, которому снайпер попал в голову. Операция была сверхсложной и продолжалась несколько часов.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Днепровского городского совета в Facebook.

Когда 51-летний боец попал в больницу, то находился в сверхсложном состоянии.

Отмечается, что мужчине в голову попала пуля снайпера в то же время, как рядом с ним разорвалась мина. Медики говорят, что пуля остановилась в мягких тканях.

Операция длилась очень долго, но врачам все же удалось сохранить военному жизнь.

"Сложная операция длилась несколько часов, никто не мог предположить, чем все закончится. Однако сильный дух защитника и профессиональная работа врачей сделали свое дело. Операция прошла успешно, пулю вытащили", - говорится в сообщении.

Сейчас боец находится под постоянным наблюдением врачей. Также специалисты диагностировали у него сотрясение мозга после разрыва мины. Его состояние улучшается каждый день.

В Днепре медики спасли военного, которому снайпер попал в голову (facebook.com/dniprozdrav)

Ранее львовские медики чудом спасли жизнь женщине из Бахмута. Она потеряла ногу во время вражеского обстрела русских оккупантов.

Также мы писали, что врачи в Днепре вернули из того света героя, тяжело раненного русским снайпером.

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