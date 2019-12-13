ru
ua

Спочатку оплатіть рахунок: пожежа в ресторані в центрі Києва обурила мережу

Новини » Події   

Пожежа сталася у піцерії в Arena-City в Києві на Бессарабці

У Києві спалахнула пожежа в ресторані в центрі міста в торгово-розважальному комплексі Arena-City на вулиці Басейна, 1/2. Інцидент стався пізно ввечері 12 грудня в піцерії Mimosa, яка розташована на першому поверсі будівлі.

В результаті події, на щастя, ніхто не постраждав. Відразу після займання відвідувачі були евакуйовані.

На місце пожежі прибули співробітники ДСНС та поліцейські. Всього до ліквідації загоряння були задіяні 26 пожежних та 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Як з'ясувалося, вогонь спалахнув на кухні ресторану. Площа спалаху склала близько 40 "квадратів".

В Києві на Бессарабці сталася пожежа у ресторані в Arena-City (Фото: kiev.informator.ua)

На локализцию і гасіння пожежі пішло близько години.

Всі причини і обставини події з'ясовуються. За словами представників ресторану, виникали проблеми з проводкою в закладі.

У Києві сталася пожежа в ресторані Mimosa Arena-City (Фото: facebook.com)

Зазначається, що під час пожежі офіціанти Mimosa перед тим, як евакуювати відвідувачів, спочатку їх розраховували за прийняті замовлення. Цей нюанс викликав обурення в мережі.

  • Ви, звичайно, вибачте, але це пи**єць. Можливо, вони так хотіли уникнути паніки, але це не стадіон, щоб була тиснява. Що значить, почали розраховувати і виводити, якщо кожна хвилина в чадному газі будь-якої концентрації - це величезна шкоди здоров'ю. Бізнес по-українськи на обличчя. "У нас пожежа, не забудьте сплатити рахунок, рятуючись"...
  • У нас там зверху хор імені Ревуцького;
  • Гарне місце, шкода...

Фото: скрін facebook.com/alekkorneev

Фото: скрін facebook.com/KyivOperativ

Поверталася у вогонь за дітьми: загибла під час пожежі в Одесі вчинила подвиг Невідомі герої пожежі в Одесі: вони рятували життя дітей (фото)
Читати всі новини