Спочатку оплатіть рахунок: пожежа в ресторані в центрі Києва обурила мережу

Пожежа сталася у піцерії в Arena-City в Києві на Бессарабці
У Києві спалахнула пожежа в ресторані в центрі міста в торгово-розважальному комплексі Arena-City на вулиці Басейна, 1/2. Інцидент стався пізно ввечері 12 грудня в піцерії Mimosa, яка розташована на першому поверсі будівлі.
В результаті події, на щастя, ніхто не постраждав. Відразу після займання відвідувачі були евакуйовані.
На місце пожежі прибули співробітники ДСНС та поліцейські. Всього до ліквідації загоряння були задіяні 26 пожежних та 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.
Як з'ясувалося, вогонь спалахнув на кухні ресторану. Площа спалаху склала близько 40 "квадратів".
В Києві на Бессарабці сталася пожежа у ресторані в Arena-City (Фото: kiev.informator.ua)
На локализцию і гасіння пожежі пішло близько години.
Всі причини і обставини події з'ясовуються. За словами представників ресторану, виникали проблеми з проводкою в закладі.
У Києві сталася пожежа в ресторані Mimosa Arena-City (Фото: facebook.com)
Зазначається, що під час пожежі офіціанти Mimosa перед тим, як евакуювати відвідувачів, спочатку їх розраховували за прийняті замовлення. Цей нюанс викликав обурення в мережі.
Фото: скрін facebook.com/alekkorneev
Фото: скрін facebook.com/KyivOperativ