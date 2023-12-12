Полоса невезения закончится: у кого из знаков Зодиака изменится жизнь с 15 декабря

Рак

Вы не хотите делиться с окружающими тем, что очень устали, но явно нуждаетесь в перерыве. Смесь усталости, разочарования и подавленности - вот что вы испытываете сейчас. Жизнь вам кажется суровой и вполне возможно - это следствие вашей тяжелой работы в последнее время. И несмотря на чувство опустошенности, идея сделать перерыв вам кажется немыслимой.

На работе у вас накапливаются обязанности, они требуют вашего внимания и энергии. Решая эти проблемы, действуйте осторожно и держите свои стратегии близко к сердцу. Доверяйте и ищите совета только у тех, в ком вы абсолютно уверены. Ваше финансовое положение заслуживает особого внимания. Будьте готовы к непредвиденным расходам.

Общение с партнером тоже может быть натянутым. Будьте разумны, не теряйте самообладание и избегайте резких дискуссий. Не уклоняйтесь от общения, выходите на улицу и общайтесь с другими людьми.

Будьте готовы к непредвиденным обстоятельствам, которые могут нарушить ваши планы. И хотя сюрпризы могут вас напугать, не позволяйте им вас расстроить. Возьмите паузу во всех сферах жизни, где все идет не так. Ваша осторожность и чувствительность будут иметь ключевое значение для сохранения контроля.

Лев

В вашей романтической жизни растет чувство дистанции между вами и вашим партнером. Отсутствие открытого общения порождает неуверенность, усугубляя ситуацию недовольством и жалобами. Чтобы с этим разобраться, начните честный диалог обо всех ваших проблемах.

Такой разговор может внести ясность и снизить напряжение с обеих сторон. Если вы все еще находитесь на этапе свиданий, то будьте более восприимчивы к потенциальным романтическим взаимодействиям. Обратите внимание на потенциальные ошибки в суждениях или стратегии.

Могут возникнуть проблемы в общении с окружающими и это приведет к ощущению, что вас не слышат. Не позволяйте разочарованию взять над вами верх, подойдите к ситуации с чувством юмора и возьмите на себя роль наблюдателя.

Ваша повышенная чувствительность будет способствовать беспокойству. И общество других людей не будет доставлять обычного удовольствия. Вам стоит замедлиться, сосредоточиться на заботе о себе и побыть в одиночестве.

Скорпион

Вы в последнее время часто сталкиваетесь с проблемами на работе, из-за которых у вас нет покоя. Сейчас наступает удачное время, чтобы остановиться и задуматься о своем будущем. При поддержке коллег и других доверенных лиц вы найдете в себе силы справиться с этими трудностями и выкроить время для себя.

Финансовые проблемы маячат на горизонте, но есть и приятный момент. Улучшение вашей финансовой сферы не горами, особенно, если вы будете разумно управлять расходами. Вам придется принять важные решения и одно из них - отправиться в поездку или провести день с самыми близкими.

Вы разрываетесь между удовольствием от социального взаимодействия и комфортом одиночества. Эта нерешительность может портить настроение. И вы заметите, что чаще всего причиной ухудшения настроения становится хаос и беспорядок в вашей жизни.

Потенциальные разногласия с другими могут усугубить ситуацию. Крайне важно избегать импульсивных решений, так как они выведут вас на неверный путь.

Все, что вам сейчас нужно - это взять себя в руки, поднять повыше подбородок и преодолеть все трудности со стойкостью и проницательностью. Вас ждет совсем новый этап в жизни, но на пути к нему вам придется пройти испытания.