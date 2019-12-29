Не змогли стримати сліз: чоловік Заворотнюк вивів на лід їх однорічну дочку

Напередодні в московському Палаці спорту відбулася прем'єра нового льодового шоу Тетяни Навки, де одну з головних ролей виконує чоловік Анастасії Заворотнюк Петро Чернишов. Відповідне відео опубліковано в соціальній мережі Instagram.

Відзначається, що після завершення вистави фігуристка оголосила, що в залі знаходиться однорічна дочка Анастасії Заворотнюк і попросила Петра Чернишова вийти разом з нею на лід.

"Чоловік актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з важким захворюванням, фігурист Петро Чернишов, з'явився на льоду з їх однорічною дочкою на прем'єрі льодового шоу в Москві. Партнер Чернишова по шоу Тетяна Навка оголосила, що в залі присутня дочка Анастасії Заворотнюк. Після цього фігурист взяв дівчинку на руки і з'явився з нею перед глядачами. Багато хто в залі не може стримати сліз в цей момент", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, що спливли шокуючі деталі про коханця Заворотнюк. Виявляється, на Заворотнюк неодноразово піднімав руку Сергій Жигунов.