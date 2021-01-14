ЗМІ показали елітні апартаменти Степанова у центрі Києва: ціна просто космічна

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, який нещодавно заявив, що локдаун в жодному разі не скасують, живе у шикарних апартаментах в одному з найелітніших районів Києва - на Печерську.

Житло головного медика країни розшукали журналісти програми "Викриття", що виходить на телеканалі KYIV LIVE.

Так, згідно декларації Степанова, у власності міністра є апартаменти, площею у 340 кв. м на вулиці Предславинській - в кварталі біля головної сцени країни - палацу "Україна". Квартира знаходиться у 27-поверховому хмарочосі з червоної цегли.

Скріншот з відео

Зауважимо, що у декларації про майно та доходи очільника МОЗ за минулий рік зазначається, що володіє квартирою його дружина Наталія. Також на ній записано паркомісце у підземному гаражі комплексу. При цьому у своєму документі вартість усього цього майна у престижному ЖК бізнес-класу Степанов не вказує.

Але на різноманітних сайтах з продажу нерухомості наразі продаються декілька квартир у цьому житловому комплексі. Журналісти дізналися, що вартість житлової площі у хмарочосі складає близько 2 500 дол/кв. м.

"Виходить, що ринкова ціна столичних апартаментів Степанових щонайменше 850 тисяч доларів", - стверджують журналісти.



Журналісти програми "Викриття" показали елітний будинок Максима Степанова

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