СМИ показали элитные апартаменты Степанова в центре Киева: цена просто космическая

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, который недавно заявил, что локдаун в коем случае не отменят, живет в шикарных апартаментах в одном из самых элитных районов Киева - на Печерске.

Жилье главного медика страны разыскали журналисты программы "Разоблачения", что выходит на телеканале KYIV LIVE.

Так, согласно декларации Степанова, в собственности министра есть апартаменты, площадью 340 кв. м на улице Предславинской - в квартале возле главной сцены страны - дворца "Украина". Квартира находится в 27-этажном небоскребе из красного кирпича.

Скриншот с видео

Заметим, что в декларации об имуществе и доходах главы Минздрава за прошлый год отмечается, что владеет квартирой его жена Наталья. Также на ней записано паркоместо в подземном гараже комплекса. При этом в своем документе стоимость всего этого имущества в престижном ЖК бизнес-класса Степанов не указывает.

Но на различных сайтах по продаже недвижимости сейчас продаются несколько квартир в этом жилом комплексе. Журналисты узнали, что стоимость жилой площади в небоскребе составляет около 2 500 долл/кв. м.

"Получается, что рыночная цена столичных апартаментов Степановых минимум 850 тысяч долларов", - утверждают журналисты.

Журналисты программы "Разоблачения" показали элитный дом Максима Степанова

Ранее мы писали, что Максим Степанов допустил введение еще одного локдауна в Украине в случае резкого роста заболеваемости COVID-19.

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