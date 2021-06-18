Після смерті пасажира в поїзді провідники почали вживати заходи безпеки

Після смерті пасажира в поїзді провідники почали пристібати всіх пасажирів на верхніх полицях ременями безпеки. Якщо хтось ігнорує це, співробітники Укрзалізниці пристібають пасажирів самі.

Ремені безпеки помітили в поїзді Одеса-Ковель.

У поїзді Одеса-Ковель провідники пристібають пасажирів на верхніх полицях (фото: 048.ua)

"Пропонувати пасажиру скористатися ременями входило в обов'язки провідників і раніше, але у зв'язку з останніми подіями ми вирішили акцентувати на цьому більше уваги", - зазначив керівник по пасажирським комунікаціям і клієнтським сервісам Укрзалізниці Олександр Шевченко.

У поїзді Одеса-Ковель провідники пристібають пасажирів на верхніх полицях (фото: 048.ua)

За його словами, в усіх нових вагонах, які замовляють на 2022 рік, на верхніх полицях будуть спеціальні бортики. Вони допоможуть не впасти пасажирам.

Що сталося в поїзді Рахів-Київ

28-річний хлопець з Тернополя їхав разом з дружиною на відпочинок. Близько третьої години ночі він впав з верхньої полиці, але сказав, що з ним все в порядку. Під ранок йому стало погано, і він помер.

Медичну допомогу викликали на найближчу станцію Фастів, але лікарі пасажиру вже нічим не змогли допомогти.

Дорослі не люблять ремені безпеки

В Укрзалізниці розповіли, що ремені безпеки в основному просять для дітей, а дорослі їх не люблять.

Зазначимо, ремені безпеки на верхній полиці - це обов'язкова вимога з 2019 року. Провідник повинен їх вішати перед початком рейсу. Якщо їх немає, їх можна попросити у провідника, а в разі відмови зателефонувати на гарячу лінію Укрзалізниці.